Буше набрал 61-е очко в сезоне за «Авангард» и повторил клубный рекорд Червенки за одну регулярку КХЛ
Рид Буше набрал 61-е очко в сезоне за «Авангард».
Форвард «Авангарда» отметился голом в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром».
Буше, таким образом, набрал 61-е очко в сезоне и повторил клубный рекорд Романа Червенки по очкам за один регулярный чемпионат КХЛ.
В 47 матчах сезона Буше набрал 61 (35+26) очко.
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