Буше набрал 61-е очко в сезоне за «Авангард» и повторил клубный рекорд Червенки за одну регулярку КХЛ

Теги Авангард Амур КХЛ рекорды Роман Червенка Рид Буше Хоккей

Рид Буше набрал 61-е очко в сезоне за «Авангард».

Форвард «Авангарда» отметился голом в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром».

Буше, таким образом, набрал 61-е очко в сезоне и повторил клубный рекорд Романа Червенки по очкам за один регулярный чемпионат КХЛ.

В 47 матчах сезона Буше набрал 61 (35+26) очко.

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6 комментариев
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Эти рекорды фигня считаю. Когда каждый год разное кол во матчей.
Захочет Йозе Марино быть лучшим бомбардиром, сделает по 120 матчей сезон и побьет все возможные рекорды
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Ответ newyork13
Эти рекорды фигня считаю. Когда каждый год разное кол во матчей. Захочет Йозе Марино быть лучшим бомбардиром, сделает по 120 матчей сезон и побьет все возможные рекорды
ну тогда рекорды в НХЛ тоже не считаем,вот из за малого количества игр у Стэна Микиты ноль 100 очковых сезонов
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сколько игр было у Червенки?
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Безусловно сильнейший на данный момент нападающий КХЛ , с отличным броском. Если без травм , то идёт на рекордные 50 + голов !
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Ответ Дима Миронов
ну тогда рекорды в НХЛ тоже не считаем,вот из за малого количества игр у Стэна Микиты ноль 100 очковых сезонов
Но однако все знаю Стэна. Он легенда. Я думаю он не переживает по этому поводу))) 100 летняя история у лиги! По 82 игры сезон стабильно уже лет 20-30 не считая локауты и ковид.
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Ответ Дима Миронов
сколько игр было у Червенки?
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