Буше набрал 61-е очко в сезоне за «Авангард» и повторил клубный рекорд Червенки за одну регулярку КХЛ

Рид Буше набрал 61-е очко в сезоне за «Авангард».

Форвард « » отметился голом в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с « ».

Буше, таким образом, набрал 61-е очко в сезоне и повторил клубный рекорд по очкам за один регулярный чемпионат КХЛ.

В 47 матчах сезона набрал 61 (35+26) очко.