Кузнецов не набрал очков в 13 из 14 последних матчей. У него 1 бросок и «минус 2» за 14:25 в игре с «Сиэтлом»

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Сиэтл Хоккей

Евгений Кузнецов вновь не набрал очков.

Форвард «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (1:4)

Кузнецов, таким образом, не набрал очков в 13 из 14 последних матчей.

Единственной игрой с очками за этот отрезок стала встреча с «Нью-Джерси» (3:6), где Евгений забил гол и сделал ассист.

Сегодня Кузнецов (14:25, 1:41 – в большинстве, «минус 2») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо, сделал 1 блок и 1 перехват. На точке вбрасывания выиграл 7 попыток из 12 (58,3%). 

 

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5 комментариев
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надо менять своего дилера, срочно
+3
0
+3
Как говорится, не на ту дорожку вышел)))
А по серьезному жаль конечно, но такой потенциал не реализован …
+3
0
+3
682 передача Овечкина.До Сергея Федорова(696) 14 передач.
+1
-1
0
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