Кузнецов не набрал очков в 13 из 14 последних матчей. У него 1 бросок и «минус 2» за 14:25 в игре с «Сиэтлом»
Евгений Кузнецов вновь не набрал очков.
Форвард «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (1:4)
Кузнецов, таким образом, не набрал очков в 13 из 14 последних матчей.
Единственной игрой с очками за этот отрезок стала встреча с «Нью-Джерси» (3:6), где Евгений забил гол и сделал ассист.
Сегодня Кузнецов (14:25, 1:41 – в большинстве, «минус 2») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо, сделал 1 блок и 1 перехват. На точке вбрасывания выиграл 7 попыток из 12 (58,3%).
А по серьезному жаль конечно, но такой потенциал не реализован …