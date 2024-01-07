Тренер «Вашингтона» о Кузнецове: «Должен быть уровень, на который можно положиться»

Главный тренер «Вашингтона» высказался о Евгении Кузнецове.

«Было множество разных моментов, когда он быстро двигался, выигрывал борьбу в оборонительных и атакующих зонах. Это вопрос стабильности и способности делать это от матча к матчу.

Не всегда это заканчивается голом или результативной передачей, но должен быть определенный уровень, на который можно положиться, особенно когда играешь в качестве центрового первого звена в НХЛ против лучших игроков других команд», – сказал Спенсер Карбери.

В этом сезоне Кузнецов поучаствовал в 33 матчах, в которых забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.