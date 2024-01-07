Тренер «Вашингтона» о Кузнецове: «Должен быть уровень, на который можно положиться»

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Спенсер Карбери Хоккей

Главный тренер «Вашингтона» высказался о Евгении Кузнецове.

«Было множество разных моментов, когда он быстро двигался, выигрывал борьбу в оборонительных и атакующих зонах. Это вопрос стабильности и способности делать это от матча к матчу.

Не всегда это заканчивается голом или результативной передачей, но должен быть определенный уровень, на который можно положиться, особенно когда играешь в качестве центрового первого звена в НХЛ против лучших игроков других команд», – сказал Спенсер Карбери.

В этом сезоне Кузнецов поучаствовал в 33 матчах, в которых забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.

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8 комментариев
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наверное самый разочаровавший хоккеист после Якупова
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Евгений никогда не скрывал, что хоккей для него хобби
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Грустная история, не такая команда ветерану нужна, в гонке за рекордом всех времён...
Болелам из чата спортс точно не видно, что или кто нужен Вашикам, чтобы вернуть свой уровень в игре, но пожелать им это точно сможем))
Вот я и пожелаю!
всей команде, а особенно Кузе и Ови
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Ответ Михаил Опякин
Евгений никогда не скрывал, что хоккей для него хобби
Хобби у него дурь, а хоккей средство зарабатывания для неё.
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