Кузнецов сыграл 12:46 против «Кингс» – минимальное время в сезоне. У него 1 хит, «минус 1» и 25% на точке

Теги Вашингтон Лос-Анджелес НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов сыграл 12:46 против «Кингс» – минимальное время в сезоне.

Форвард «Вашингтона» начал матч регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:3) в первом звене с Александром Овечкиным и Томом Уилсоном. 

По ходу игры главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери разбил это сочетание. Овечкин стал играть с Диланом Строумом и Максом Пачиоретти, а Кузнецов не выходил на лед в последние 7 минут во втором периоде и сыграл только 3 смены в третьем. 

В активе 31-летнего россиянина 13 (6+7) очков в 34 играх в этом сезоне. В последних 13 матчах – 2 (1+1) балла. 

Сегодня Кузнецов (12:46 – минимальное время в сезоне, 1:15 – в большинстве, 1:01 – в меньшинстве, «минус 1») применил 1 силовой прием. 

На вбрасываниях выиграл 25% попыток (1 из 4). 

8 комментариев
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Ответ Rus00
Обменяйте его уж нафиг. Всё пытаются как-то психологически встряхнуть, не хочет играть товарищ. Я бы понял был молодой и нестабильный но талантливый. Человеку 4 десяток пошёл, тут ясно уже все. Он и в другой команде играть не будет. Встряхивать психологически 31 летнего дяденьку.
Кому он нужен с таким контрактом? Доиграет контракт до конца и поедет в Трактор если конечно в лучшую сторону ничего не изменится
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+3
Всё думали, что Овечкин уже не тянет.

Оказалось, что по-настоящему не тянет Кузнецов. :(
+2
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+2
Обменяйте его уж нафиг. Всё пытаются как-то психологически встряхнуть, не хочет играть товарищ. Я бы понял был молодой и нестабильный но талантливый. Человеку 4 десяток пошёл, тут ясно уже все. Он и в другой команде играть не будет. Встряхивать психологически 31 летнего дяденьку.
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Дно
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Ответ Duck Nightingale
Дорожку не втянул что ли перед матчем
О, актуалочка подъехала, гыгы
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Ответ Stenort
Если Вашингтон хочет обменять Кузнецова, то они должны давать ему играть (хотя бы до дедлайна переходов или до конца этого сезона) пока не случится обмен.
Надо дать ему поиграть в АХЛ, хотя наверно в контракте есть пунктик
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