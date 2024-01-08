Кузнецов сыграл 12:46 против «Кингс» – минимальное время в сезоне. У него 1 хит, «минус 1» и 25% на точке

Евгений Кузнецов сыграл 12:46 против «Кингс» – минимальное время в сезоне.

Форвард « » начал матч регулярного чемпионата с « » (4:3) в первом звене с Александром Овечкиным и Томом Уилсоном.

По ходу игры главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери разбил это сочетание. Овечкин стал играть с Диланом Строумом и Максом Пачиоретти, а Кузнецов не выходил на лед в последние 7 минут во втором периоде и сыграл только 3 смены в третьем.

В активе 31-летнего россиянина 13 (6+7) очков в 34 играх в этом сезоне. В последних 13 матчах – 2 (1+1) балла.

Сегодня Кузнецов (12:46 – минимальное время в сезоне, 1:15 – в большинстве, 1:01 – в меньшинстве, «минус 1») применил 1 силовой прием.

На вбрасываниях выиграл 25% попыток (1 из 4).