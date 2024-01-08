Кузнецов сыграл 12:46 против «Кингс» – минимальное время в сезоне. У него 1 хит, «минус 1» и 25% на точке
Евгений Кузнецов сыграл 12:46 против «Кингс» – минимальное время в сезоне.
Форвард «Вашингтона» начал матч регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:3) в первом звене с Александром Овечкиным и Томом Уилсоном.
По ходу игры главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери разбил это сочетание. Овечкин стал играть с Диланом Строумом и Максом Пачиоретти, а Кузнецов не выходил на лед в последние 7 минут во втором периоде и сыграл только 3 смены в третьем.
В активе 31-летнего россиянина 13 (6+7) очков в 34 играх в этом сезоне. В последних 13 матчах – 2 (1+1) балла.
Сегодня Кузнецов (12:46 – минимальное время в сезоне, 1:15 – в большинстве, 1:01 – в меньшинстве, «минус 1») применил 1 силовой прием.
На вбрасываниях выиграл 25% попыток (1 из 4).
Оказалось, что по-настоящему не тянет Кузнецов. :(