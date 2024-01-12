«Эдмонтон» одержал 9 побед подряд и повторил клубный рекорд
«Эдмонтон» одержал 9 побед подряд.
Канадский клуб обыграл «Детройт» (3:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Эдмонтон» одержал 9 побед подряд и повторил клубный рекорд.
Ранее подобное достижение покорялось «Ойлерс» в сезоне-2022/23 и сезоне-2000/01. В 1980-е годы клуб выдал 5 серий из 8 побед и 3 – из 7.
В текущем сезоне команда набрала 45 очков в 38 играх и идет в зоне плей-офф, занимая текущее 1-е место wild card Западной конференции.