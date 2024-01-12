«Эдмонтон» одержал 9 побед подряд и повторил клубный рекорд

Теги Детройт Эдмонтон НХЛ рекорды Крис Кноблаух Хоккей

«Эдмонтон» одержал 9 побед подряд.

Канадский клуб обыграл «Детройт» (3:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Эдмонтон» одержал 9 побед подряд и повторил клубный рекорд.

Ранее подобное достижение покорялось «Ойлерс» в сезоне-2022/23 и сезоне-2000/01. В 1980-е годы клуб выдал 5 серий из 8 побед и 3 – из 7. 

В текущем сезоне команда набрала 45 очков в 38 играх и идет в зоне плей-офф, занимая текущее 1-е место wild card Западной конференции. 

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11 комментариев
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Ответ Splin
Удивительно что в 80е и такие серии небольшие получились
Там были ничьи.
+4
0
+4
Молодцы, так держать!! 😁👍
+5
-2
+3
Удивительно что в 80е и такие серии небольшие получились
+2
0
+2
Эту сине-оранжевую машину не остановить!
+2
0
+2
Надеюсь западные канадцы дойдут до финала - Пеги, Эд, или Ваньки, в принципе Калгари ещё может в кубковую восьмёрку заползти
+2
-1
+1
Эдмонтон с очередной победой! Вот так бы и в плей-офф!
+3
-2
+1
Ответ Latenight Radio
Эту сине-оранжевую машину не остановить!
Кейну бы ещё в себя прийти.
+1
0
+1
Ответ Вася Жучкин
Я думал, в 80-е, когда они пачками брали кубки Стенли, у них такие серии бывали
там ничьи в основное время мешали.
+1
0
+1
Ответ Вася Жучкин
Я думал, в 80-е, когда они пачками брали кубки Стенли, у них такие серии бывали
Бывала. Одна.
+1
0
+1
Я думал, в 80-е, когда они пачками брали кубки Стенли, у них такие серии бывали
+1
-1
0
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