Макдэвид об отмене гола «Эдмонтона»: «Если нужно 15 минут, чтобы определить офсайд, то, вероятно, не имеет большого значения был он или нет»

Коннор Макдэвид выразил недовольство судьями после отмены гола «Эдмонтона».

«Ойлерс» одолели « » (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

В третьем периоде забил после паса , однако тренер « » оспорил взятие ворот из-за офсайда , и запрос тренера был удовлетворен. При этом судьи пять минут рассматривали видео, прежде чем вынести решение.

«Если вам нужно 15 минут, чтобы определить, был офсайд или нет, то, вероятно, не имеет большого значения [был он или нет].

Я поговорил с лайнсменом после этого. Он сказал, что это не их запрос, он пришел от лиги.

Вы увеличиваете и увеличиваете [картинку], продолжаете увеличивать – до тех пор, пока уже невозможно масштабировать ее больше. И вот – офсайд.

Эти запросы меняют ход матчей, в этот раз вышло не в нашу пользу. Действительно важный момент – гол сильно ударил бы по сопернику. Думаю, вне игры не было.

Дискуссия может начаться снова. Такой неочевидный момент. хочет, чтобы все было ясно и очевидно [с отменой решения на льду]. Но это не был ясный и очевидный эпизод», – сказал форвард и капитан « » Макдэвид.