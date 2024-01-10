Макдэвид об отмене гола «Эдмонтона»: «Если нужно 15 минут, чтобы определить офсайд, то, вероятно, не имеет большого значения был он или нет»
Коннор Макдэвид выразил недовольство судьями после отмены гола «Эдмонтона».
«Ойлерс» одолели «Чикаго» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
В третьем периоде Зак Хайман забил после паса Коннора, однако тренер «Чикаго» Люк Ричардсон оспорил взятие ворот из-за офсайда Леона Драйзайтля, и запрос тренера был удовлетворен. При этом судьи пять минут рассматривали видео, прежде чем вынести решение.
«Если вам нужно 15 минут, чтобы определить, был офсайд или нет, то, вероятно, не имеет большого значения [был он или нет].
Я поговорил с лайнсменом после этого. Он сказал, что это не их запрос, он пришел от лиги.
Вы увеличиваете и увеличиваете [картинку], продолжаете увеличивать – до тех пор, пока уже невозможно масштабировать ее больше. И вот – офсайд.
Эти запросы меняют ход матчей, в этот раз вышло не в нашу пользу. Действительно важный момент – гол сильно ударил бы по сопернику. Думаю, вне игры не было.
Дискуссия может начаться снова. Такой неочевидный момент. НХЛ хочет, чтобы все было ясно и очевидно [с отменой решения на льду]. Но это не был ясный и очевидный эпизод», – сказал форвард и капитан «Эдмонтона» Макдэвид.
меня, наверное, сложно заподозрить в симпатиях к Эдмонтону (как и к любому другому клубу, кроме одного) и к МакДэвиду лично, но по сути я с ним полностью согласен.
в чём "дух закона" про оффсайд? Чтобы игрок атакующей команды не получал преимущество, заходя в зону атаки раньше шайбы.
теперь в чём "буква закона"? если корпус игрока на 99% находится в зоне атаки, но самый краешек конька его толчковой ноги "цепляется" за синюю - то это НЕ оффсайд. в свою очередь, если корпус игрока на 99% находится за синей, а в зоне атаки находится конёк его опорной ноги (на миллиметр, но за синей линией), а толчковая оторвана ото льда, то это оффсайд.
Внимание вопрос. Какой из этих двух вариантов больше соответствует "духу закона" относительно полученного преимущества за счёт более раннего входа в зону?
Не знаю, что тут можно предложить, конечно, как считать оффсайд в таком случае. Но реально получается, что по свое сути правило про одно, а по факту применения - совсем про иное.