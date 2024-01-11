Генменеджер «Эдмонтона»: «Моя задача – сделать команду, которая каждый сезон играет в плей-офф – и легитимного претендента на Кубок Стэнли»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Кен Холланд НХЛ Хоккей

Кен Холланд рассказал о задачах в «Эдмонтоне» в качестве руководителя.

В этом сезоне на текущий момент команда находится на восьмом месте в таблице Западной конференции.

«Я пришел в клуб, подписав контракт на пять лет.

Я надеялся, и моя задача состояла в том, чтобы постараться сделать команду, которая каждый сезон играет в плей-офф – и легитимного претендента на Кубок Стэнли.

Задача каждого в этом деле, будь ты менеджер, тренер или хоккеист, – выиграть Кубок Стэнли.

Я не переживаю о будущем. Дело не во мне. Речь о команде «Эдмонтон».

Входя в этот сезон, ставилась задача провести хороший чемпионат, играть так, чтобы заработать место в плей-офф и постараться пройти путь в Кубке Стэнли. Ничего не изменилось», – сказал генеральный менеджер «Ойлерс» Кен Холланд.

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