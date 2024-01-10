Макдэвид о травме Бедарда: «Просто отстой! Я был на его месте, очень неприятное чувство. Надо мыслить позитивно»

Коннор Макдэвид выразил сожаление по поводу травмы Коннора Бедарда.

18-летний нападающий « » пропустит 4-6 недель из-за перелома челюсти, полученного в игре с «Нью-Джерси» (2:4). Бедард может не сыграть в Матче звезд .

«Это отстой. Просто отстой! Я был на его месте. Это очень неприятное чувство, иначе и не скажешь.

Но все проходит, он восстановится. И он снова будет играть на своем топ-уровне в этом сезоне.

Просто мысли позитивно, будь хорошим партнером по команде. Наслаждайся процессом восстановления – это может быть интересно, а восстановление может подарить радость», – сказал нападающий « » .

набрал 33 (15+18) очков в 39 матчах дебютного сезона в НХЛ. Его подробная статистика – здесь.