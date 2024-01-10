Макдэвид о травме Бедарда: «Просто отстой! Я был на его месте, очень неприятное чувство. Надо мыслить позитивно»
Коннор Макдэвид выразил сожаление по поводу травмы Коннора Бедарда.
18-летний нападающий «Чикаго» пропустит 4-6 недель из-за перелома челюсти, полученного в игре с «Нью-Джерси» (2:4). Бедард может не сыграть в Матче звезд НХЛ.
«Это отстой. Просто отстой! Я был на его месте. Это очень неприятное чувство, иначе и не скажешь.
Но все проходит, он восстановится. И он снова будет играть на своем топ-уровне в этом сезоне.
Просто мысли позитивно, будь хорошим партнером по команде. Наслаждайся процессом восстановления – это может быть интересно, а восстановление может подарить радость», – сказал нападающий «Эдмонтона» Макдэвид.
Бедард набрал 33 (15+18) очков в 39 матчах дебютного сезона в НХЛ. Его подробная статистика – здесь.