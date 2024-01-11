Роман Ротенберг: «Лайпсик уже цитирует Пушкина и ориентируется на петербургских улицах. Он на правильном пути»

Роман Ротенберг поддержал получившего гражданство РФ Брендана Лайпсика.

Канадский хоккеист СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России. После этого Лайпсик прочитал стих Пушкина по-русски.

Тренер клуба из Санкт-Петербурга отреагировал на репортаж о получении гражданства .

«Уверен, в Петербурге ему будет еще проще проникнуться русским духом и обрести национальную идентичность. Брендан на правильном пути: уже цитирует Пушкина и ориентируется на петербургских улицах!

Удачи в новом статусе!🇷🇺💪», – написал в телеграме.

СКА сделал канадца русским. Объясняем, что это дает клубу в условиях лимита