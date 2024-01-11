Роман Ротенберг: «Лайпсик уже цитирует Пушкина и ориентируется на петербургских улицах. Он на правильном пути»
Роман Ротенберг поддержал получившего гражданство РФ Брендана Лайпсика.
Канадский хоккеист СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России. После этого Лайпсик прочитал стих Пушкина по-русски.
Тренер клуба из Санкт-Петербурга отреагировал на репортаж о получении гражданства Лайпсиком.
«Уверен, в Петербурге ему будет еще проще проникнуться русским духом и обрести национальную идентичность. Брендан на правильном пути: уже цитирует Пушкина и ориентируется на петербургских улицах!
Удачи в новом статусе!🇷🇺💪», – написал Ротенберг в телеграме.
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##### об лавку почесала
Возможно, использование русских элементов в его публичном образе может быть стратегией для привлечения внимания и коммерческого успеха. Некоторые спортсмены действительно используют культурные элементы в своей популярности для заработка.
гаврила хоккеистом был
Возможно, использование русской культуры и ориентация на петербургские элементы может быть стратегией для привлечения внимания и поддержки в русскоязычной аудитории, что в свою очередь может способствовать заработку или популярности Лайпцика.