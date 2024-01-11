Роман Ротенберг: «Лайпсик уже цитирует Пушкина и ориентируется на петербургских улицах. Он на правильном пути»

Теги СКА Роман Ротенберг Брендан Лайпсик натурализация Хоккей

Роман Ротенберг поддержал получившего гражданство РФ Брендана Лайпсика.

Канадский хоккеист СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России. После этого Лайпсик прочитал стих Пушкина по-русски.

Тренер клуба из Санкт-Петербурга отреагировал на репортаж о получении гражданства Лайпсиком.

«Уверен, в Петербурге ему будет еще проще проникнуться русским духом и обрести национальную идентичность. Брендан на правильном пути: уже цитирует Пушкина и ориентируется на петербургских улицах!

Удачи в новом статусе!🇷🇺💪», – написал Ротенберг в телеграме.

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17 комментариев
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Татьяна рано утром встала
##### об лавку почесала
+7
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а вот может ли ёзе прочитать стихотворение на финском это большой вопрос !!!!!!!!!!!
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А Рвотенберг случаем не на Думской живёт?
+2
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2гис качнул
+2
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главное с албанцами на питерских улицах не встретиться
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Я тоже могу на английском монолог Гамлета процитировать: Ту би, ор нот ту би, ватс из зе квэшен? И знаю что в Лондоне есть Биг Бэн и Пикадилли. Дайте мне английское гражданство😊😊😊
+2
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+2
Он Гаврилиаду цитирует?)
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Таблетки для Ромки кто выписывает, подскажите? С такими рассуждениями этот гражданин Финляндии не должен заниматься тренерской деятельностью, его уже заждались санитары.
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🧟‍♂️
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Финку под девятое ребро
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🤡
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Ахааа)))

Возможно, использование русских элементов в его публичном образе может быть стратегией для привлечения внимания и коммерческого успеха. Некоторые спортсмены действительно используют культурные элементы в своей популярности для заработка.
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старший сказал, он с нами чушпаны
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Ответ gukmamop
Он Гаврилиаду цитирует?)
служил гаврила хоккеистом
гаврила хоккеистом был
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Ответ Dura Ace Di2
Интересно, почему Роман Ротенберг связывает Лайпсика с цитатами Пушкина и ориентацией на петербургские улицы?
Продолжим)))

Возможно, использование русской культуры и ориентация на петербургские элементы может быть стратегией для привлечения внимания и поддержки в русскоязычной аудитории, что в свою очередь может способствовать заработку или популярности Лайпцика.
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