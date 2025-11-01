«Создается русский ESPN, как говорили. Было похоже на Dream Team: Джордан – Губерниев, Баркли – Черданцев, Пиппен – Генич». Журналист Лысенков о «Матч ТВ»

Павел Лысенков: «Матч ТВ» создавался как русский ESPN.

Журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков высказался о спортивном телеканале на фоне его 10-летия.

– Каким был ажиотаж, когда «Матч ТВ» только появился? Совпали ли твои ожидания с реальностью десять лет спустя?

– Когда «Матч ТВ» создавался в 2015 году, я на это смотрел со стороны. Сама идея казалась захватывающей.

Это было похоже на Dream Team, которую собрали звезды НБА в 1992 году на Олимпиаде в Барселоне. Майкл Джордан – Дмитрий Губерниев, Мэджик Джонсон – Тимур Журавель, Лэрри Берд – Владимир Стогниенко, Чарльз Баркли – Георгий Черданцев, Скотти Пиппен – Константин Генич…

Идея была классная, и студию сделали отличную, в красном цвете. Как говорили, создается русский ESPN.

Что я заметил тогда как газетчик – сразу же слово «Матч ТВ» стало вирусным в заголовках, и любая новость об этом хорошо заходила. Прям был очень большой трафик.

Хейтеров тоже было много, но они только разгоняли тему. Создали сайт «Матч ТВ», целью было стать лидерами на рынке и в интернет-сфере.

Какая реальность спустя десять лет? Жаль, что не все звезды из той Dream Team сейчас в эфире.

Но появились новые: например, Эмма Гаджиева – это наш Виктор Вембаньяма.

Сайт «Матч ТВ» в самом деле стал лидером и по индексу цитируемости выглядит на фоне конкурентов как Dream Team в матче с Анголой (116:48). Примерно такое же соотношение цифр. И это не желание кого-то принизить, а факты.

За прошлую неделю ИЦ составил 484-189, и столько выиграл «Матч ТВ» у ближайшего преследователя, – сказал Павел Лысенков.