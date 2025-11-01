«Барыс» подписал экс-форварда «Филадельфии» и «Нью-Джерси» Уиллмена. Он набрал 10 очков в 68 матчах в НХЛ, 119 баллов – в 244 играх в АХЛ

Макс Уиллмен перешел в «Барыс».

30-летний нападающий Макс Уиллмен подписал соглашение с «Барысом ».

Договор американского хоккеиста и казахстанского клуба рассчитан до завершения этого сезона.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Ютику» (фарм-клуб «Нью-Джерси») и набрал 30 (10+20) очков при полезности «минус 5» в 69 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

В АХЛ в общей сложности Уиллмен провел 244 матча в регулярках и отметился 119 (54+65) баллов.

В НХЛ хоккеист выступал за «Филадельфию» и «Нью-Джерси». В его активе 68 матчей в регулярных чемпионата НХЛ и набрал 10 (7+3) очков.