14 млрд рублей инвестиций нужно для строительства арены в Тюмени. От инвесторов не поступало намерения реализовать проект
Тюмени необходимо 14 млрд рублей для строительства хоккейной арены.
«Учитывая необходимый размер инвестиций, которые потребуются для строительства ледовой арены – это ориентировочно 14 миллиардов рублей – в настоящее время в рамках применения механизмов государственно-частного партнерства производится поиск потенциальных инвесторов.
На данный момент информация о намерении реализовать проект от потенциальных инвесторов не поступала», – сообщили в региональном правительстве.
Арену могут возвести на участке, который находится между улицей Республики и Старым Тобольским трактом.
Планируемая вместимость – 12 тысяч человек с учетом мест для «маломобильных групп населения». Год, когда такое крупное сооружение появится в городе, не называется.
Тюмень в ВХЛ представляет клуб «Рубин».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: 72.ru
