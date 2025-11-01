14 млрд рублей инвестиций нужно для строительства арены в Тюмени. От инвесторов не поступало намерения реализовать проект

Тюмени необходимо 14 млрд рублей для строительства хоккейной арены.

«Учитывая необходимый размер инвестиций, которые потребуются для строительства ледовой арены – это ориентировочно 14 миллиардов рублей – в настоящее время в рамках применения механизмов государственно-частного партнерства производится поиск потенциальных инвесторов.

На данный момент информация о намерении реализовать проект от потенциальных инвесторов не поступала», – сообщили в региональном правительстве.

Арену могут возвести на участке, который находится между улицей Республики и Старым Тобольским трактом.

Планируемая вместимость – 12 тысяч человек с учетом мест для «маломобильных групп населения». Год, когда такое крупное сооружение появится в городе, не называется.

Тюмень в ВХЛ представляет клуб «Рубин».