Форвард «Шанхая» Лабанк о России: «Очень понравился борщ, впечатлили пельмени. Хочу выучить русский язык, впитать культуру»
Кевин Лабанк: в России понравился борщ, впечатлили пельмени.
Нападающий «Шанхай» Кевин Лабанк высказался о еде в России.
«Мне очень понравился борщ, потому что я люблю супы. Также впечатлили пельмени.
Хочу выучить русский язык, впитать культуру. Мне нравится обучаться чему-то новому. Это поможет в коммуникации с людьми», – сказал Кевин Лабанк.
Источник: «Спорт-Экспресс»
