Форвард «Шанхая» Лабанк о России: «Очень понравился борщ, впечатлили пельмени. Хочу выучить русский язык, впитать культуру»

Кевин Лабанк: в России понравился борщ, впечатлили пельмени.

Нападающий «Шанхай » Кевин Лабанк высказался о еде в России.

«Мне очень понравился борщ, потому что я люблю супы. Также впечатлили пельмени.

Хочу выучить русский язык, впитать культуру. Мне нравится обучаться чему-то новому. Это поможет в коммуникации с людьми», – сказал Кевин Лабанк.