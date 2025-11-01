«Сочи» и Верба расторгли контракт. Форвард набрал 2 очка при полезности «-10» за 13 матчей

Марк Верба покинул «Сочи» после расторжения контракта.

«Сочи » и 27-летний нападающий Марк Верба расторгли договор по соглашению сторон.

Хоккеист пополнил состав команды 12 сентября.

Форвард провел 13 матчей за южан в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 2 (2+0) очка при полезности «минус 10». Среднее игровое время – 09:04. Статистику хоккеиста можно изучить по ссылке .