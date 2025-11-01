  • Спортс
Билялетдинов контактирует с Гатиятулиным – он участвовал в разборах и в спорах по тактическим решениям. Экс-тренер «Ак Барса» помог с настройкой игры в обороне («Бизнес Online»)

Зинэтула Билялетдинов помогает штабу Анвара Гатиятулина в «Ак Барсе».

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов вновь консультирует тренерский штаб команды во главе с Анваром Гатиятулиным.

Как пишет «Бизнес Online», экс-тренер посетил последние четыре домашних матча, появлялся в раздевалке после игр, бывал на раскатках.

Билялетдинов прибыл в Казань по просьбе руководства «Ак Барса», а матч с «Металлургом» смотрел в компании президента клуба Наиля Маганова.

Отмечается, что Билялетдинов находился в плотном контакте с Гатиятулиным и его помощниками, принимал участие в разборах и в спорах по тактическим решениям.

Бывший тренер «Ак Барса» особенно сильно помог с настройкой игры в обороне, работая в роли аналитика, который смотрит за матчами со стороны.

На данный момент «Ак Барс» имеет победную серию из 11 матчей подряд и занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Бизнес Online»
