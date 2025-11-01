Билялетдинов контактирует с Гатиятулиным – он участвовал в разборах и в спорах по тактическим решениям. Экс-тренер «Ак Барса» помог с настройкой игры в обороне («Бизнес Online»)
Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов вновь консультирует тренерский штаб команды во главе с Анваром Гатиятулиным.
Как пишет «Бизнес Online», экс-тренер посетил последние четыре домашних матча, появлялся в раздевалке после игр, бывал на раскатках.
Билялетдинов прибыл в Казань по просьбе руководства «Ак Барса», а матч с «Металлургом» смотрел в компании президента клуба Наиля Маганова.
Отмечается, что Билялетдинов находился в плотном контакте с Гатиятулиным и его помощниками, принимал участие в разборах и в спорах по тактическим решениям.
Бывший тренер «Ак Барса» особенно сильно помог с настройкой игры в обороне, работая в роли аналитика, который смотрит за матчами со стороны.
На данный момент «Ак Барс» имеет победную серию из 11 матчей подряд и занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции.