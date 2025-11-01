  • Спортс
Заместитель гендиректора «Сочи» об отставке Крикунова: «Результаты не могут удовлетворять – пытаемся выйти из положения. Приняли взвешенное и своевременное решение на благо команды»

Вадим Покотило: изменения в штабе «Сочи» – своевременное решение на благо команды.

Заместитель генерального директора по хоккейным операциям «Сочи» Вадим Покотило прокомментировал отставку Владимира Крикунова и назначение Дмитрия Михайлова на пост главного тренера команды.

«Последние результаты команды не могут сейчас удовлетворять нас. Пытаемся выйти из нынешнего положения. Обновляем состав команды, пытаемся его усилить.

После очередного поражения приняли решение о перестановках в тренерском штабе.

Владимир Васильевич Крикунов никуда не уходит. Он остается в штабе на должности консультанта, будет постоянно на связи, помогать тренерам в работе.

Дмитрий Михайлов – молодой специалист, прогрессивный, с хорошим потенциалом. Надеемся, у него получится встряхнуть команду и результат придет.

Для «Сочи» он не чужой человек, не мало сделал для образовательного центра «Сириус», работал в сборной России разных возрастов.

Приняли взвешенное и своевременное решение на благо команды», – сказал заместитель генерального директора по хоккейным операциям Вадим Покотило.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Сочи»
