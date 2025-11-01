Роман Ротенберг: «Кремлев – один из лучших спортивных менеджеров России. Дети занимаются хоккеем и боксом для развития функционалки, идет разностороннее развитие»
Первый вице-президент ФХР и член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг поздравил Умара Кремлева с днем рождения – функционеру исполнилось 42 года.
«В первую очередь, я хотел бы поздравить с днем рождения своего друга – президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева. Интересно, что в один день с ним на свет появился «Матч ТВ», по которому показывают много и бокс, и хоккей.
Я рад, что в октябре мы с Умаром Назаровичем подписали совместное соглашение, по которому вместе будем поддерживать детско‑юношеский хоккей.
У нас идет объединение видов спорта. Дети занимаются хоккеем и боксом для развития функционалки, идет разностороннее развитие.
В декабре для наших дорогих болельщиков во время матчей сборной России в Новосибирске мы разыграем дорогой автомобиль.
И в ноябре в Санкт‑Петербурге во время «Кубка Будущего» у нас будут разные совместные акции и конкурсы для болельщиков.
Хочу пожелать Кремлеву здоровья, успехов во всех начинаниях, семейного благополучия. Умар Назарович делает огромное дело по развитию детско‑юношеского спорта.
Он – один из лучших спортивных менеджеров России», – сказал Роман Ротенберг.