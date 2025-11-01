Тренер вратарей «Айлендерс» Наумов: «Цифры Сорокина немного не отражают качество игры – рисунок зрелый, показывает хороший хоккей. Есть шероховатости, над ними работаем»
Тренер вратарей «Айлендерс» Сергей Наумов прокомментировал игру голкипера Ильи Сорокина в этом сезоне.
Он провел 8 матчей в регулярного чемпионата НХЛ, одержал 3 победы, пропуская в среднем 3,40 шайбы и отражая 87,8% бросков.
– Как вы оцените старт сезона Ильи Сорокина? Статистика не самая лучшая, но по игре он выглядит уверенно.
– Согласен. Он играет в целом хорошие матчи. Есть небольшие шероховатости, над ними работаем.
В целом рисунок игры зрелый. Цифры немного не отражают качество игры. Он показывает хороший хоккей.
– Вы знакомы с ним давно. Как он изменился за эти годы как вратарь?
– Мы каждый год общались и тренировались летом, поэтому изменений «вдруг» я не увидел.
Но он взрослеет, по-другому смотрит на игру, по-другому читает её. Отношение к делу, как у всех с возрастом и опытом, меняется, – сказал Сергей Наумов.