  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тренер вратарей «Айлендерс» Наумов: «Цифры Сорокина немного не отражают качество игры – рисунок зрелый, показывает хороший хоккей. Есть шероховатости, над ними работаем»
0

Тренер вратарей «Айлендерс» Наумов: «Цифры Сорокина немного не отражают качество игры – рисунок зрелый, показывает хороший хоккей. Есть шероховатости, над ними работаем»

Сергей Наумов: Цифры не отражают качество игры Сорокина.

Тренер вратарей «Айлендерс» Сергей Наумов прокомментировал игру голкипера Ильи Сорокина в этом сезоне.

Он провел 8 матчей в регулярного чемпионата НХЛ, одержал 3 победы, пропуская в среднем 3,40 шайбы и отражая 87,8% бросков.

– Как вы оцените старт сезона Ильи Сорокина? Статистика не самая лучшая, но по игре он выглядит уверенно.

– Согласен. Он играет в целом хорошие матчи. Есть небольшие шероховатости, над ними работаем.

В целом рисунок игры зрелый. Цифры немного не отражают качество игры. Он показывает хороший хоккей.

– Вы знакомы с ним давно. Как он изменился за эти годы как вратарь?

– Мы каждый год общались и тренировались летом, поэтому изменений «вдруг» я не увидел.

Но он взрослеет, по-другому смотрит на игру, по-другому читает её. Отношение к делу, как у всех с возрастом и опытом, меняется, – сказал Сергей Наумов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoСергей Наумов
logoАйлендерс
logoИлья Сорокин
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сорокин отразил 22 из 23 бросков «Вашингтона» и стал 2-й звездой матча. Вратарь «Айлендерс» впервые в сезоне пропустил менее 3 шайб за игру
сегодня, 03:05
Главные новости
«Создается русский ESPN, как говорили. Было похоже на Dream Team: Джордан – Губерниев, Баркли – Черданцев, Пиппен – Генич». Журналист Лысенков о «Матч ТВ»
36 минут назад
КХЛ. «Авангард» принимает «Нефтехимик», «Ак Барс» сыграет с «Ладой», «Шанхай» в гостях у «Северстали», «Динамо» Москва против ЦСКА
37 минут назадLive
НХЛ. «Бостон» примет «Каролину», «Питтсбург» в гостях у «Виннипега», «Флорида» против «Далласа», «Вашингтон» сыграет с «Баффало»
47 минут назад
«Сочи» подтвердил переход Самсонова. Экс-вратарь «Вегаса» получит 68 млн рублей по контракту на два года
сегодня, 12:57
Роман Ротенберг: «Кремлев – один из лучших спортивных менеджеров России. Дети занимаются хоккеем и боксом для развития функционалки, идет разностороннее развитие»
сегодня, 12:11
Дисквалификация Морозова истекла 14 октября. Контракт форварда и «Спартака» заморожен («Матч ТВ»)
сегодня, 10:41
Ротенберг поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Спасибо за поддержку сборной России и освещение хоккея. Низкий поклон телезрителям, что вы всегда поддерживаете спорт и хоккей»
сегодня, 10:30
Экс-вратарь «Вегаса» Самсонов подписал контракт с «Сочи». Он может сыграть 2 ноября против «Спартака» («Матч ТВ»)
сегодня, 10:01
75-летний Крикунов покинул пост главного тренера «Сочи», но остался тренером-консультантом. Команда проиграла 9 матчей подряд и идет 11-й на Западе
сегодня, 09:49
РУСАДА сократило срок отстранения Морозова из «Спартака» до 1 месяца. Форвард признал употребление кокаина – ему грозило 4 года дисквалификации
сегодня, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА: «Морозов предоставил доказательства того, что употребление имело место вне соревновательного периода и не связано с повышением спортивных результатов»
12 минут назад
Форвард «Салавата» Броссо не сыграет с «Локомотивом». Он дисквалифицирован за драку с Дарьиным в матче с «Адмиралом»
26 минут назадВидео
Билялетдинов контактирует с Гатиятулиным – он участвовал в разборах и в спорах по тактическим решениям. Экс-тренер «Ак Барса» помог с настройкой игры в обороне («Бизнес Online»)
сегодня, 12:45
Крикунов об уходе с поста тренера «Сочи»: «У команды непростое положение – поговорили и приняли решение. Из штаба не ухожу – буду подсказывать ребятам, тренерам»
сегодня, 12:30
14 млрд рублей инвестиций нужно для строительства арены в Тюмени. От инвесторов не поступало намерения реализовать проект
сегодня, 12:01
«Сочи» и Верба расторгли контракт. Форвард набрал 2 очка при полезности «-10» за 13 матчей
сегодня, 11:50
«Барыс» подписал экс-форварда «Филадельфии» и «Нью-Джерси» Уиллмена. Он набрал 10 очков в 68 матчах в НХЛ, 119 баллов – в 244 играх АХЛ
сегодня, 11:40
Заместитель гендиректора «Сочи» об отставке Крикунова: «Результаты не могут удовлетворять – пытаемся выйти из положения. Приняли взвешенное и своевременное решение на благо команды»
сегодня, 10:51
Форвард «Шанхая» Лабанк о России: «Очень понравился борщ, впечатлили пельмени. Хочу выучить русский язык, впитать культуру»
сегодня, 10:15
Самойлов, Миллер и Окулов – лучшие хоккеисты КХЛ в октябре. Жаровский – лучший новичок
сегодня, 09:24