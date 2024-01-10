Лайпсик о паспорте РФ: «Ощущал себя русским последние несколько лет. Мне здесь комфортно. Возможно, теперь надо получше выучить русский»

Теги СКА Sports.ru КХЛ Роман Ротенберг Брендан Лайпсик Хоккей

Брендан Лайпсик высказался о получении российского паспорта.

Канадский хоккеист СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

– В твоей жизни что-нибудь изменилось [после получения российского паспорта]? 

– Да не особо. Последние несколько лет и я так, по сути, ощущал себя русским. Мне здесь комфортно. Мои родители и невеста часто приезжали ко мне. Она сейчас в Санкт-Петербурге, это ее любимый город в России. Возможно, мне теперь надо получше выучить русский язык.

– Ты благодарил Романа Ротенберга за помощь. Как именно он помог тебе? 

– Он обратился ко мне с этим вопросом прошлым летом. Я посчитал это хорошей идеей. Поэтому я благодарен ему, всей организации СКА и, конечно же, президенту, – сказал форвард СКА в разговоре с корреспондентом Sports.ru.

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2 комментария
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в военкомат уже встал на учёт? 😆
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Ну то есть инициатива шла от тренера, а не игрока. Лайпсику в целом не особо это и нужно. Это нужно команде. О чём вообще речь?
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