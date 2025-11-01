Крикунов об уходе с поста тренера «Сочи»: «У команды непростое положение – поговорили и приняли решение. Из штаба не ухожу – буду подсказывать ребятам, тренерам»

Владимир Крикунов: Продолжаю работать консультантом «Сочи».

Владимир Крикунов прокомментировал уход с поста главного тренера «Сочи». Команду возглавил Дмитрий Михайлов.

«У команды было непростое положение. Мы поговорили и приняли такое решение.

Из тренерского штаба я никуда не ухожу. Продолжаю работать консультантом. Буду на тренировках, матчах. Подсказывать ребятам, тренерам. Надеюсь, у Дмитрия Михайловича все получится.

У нас хорошее взаимопонимание – он перспективный тренер. Начинает свой путь в КХЛ , могу только поддержать его», – сказал Владимир Крикунов .

Крикунов покинул пост главного тренера «Сочи», но остался тренером-консультантом. Команда проиграла 9 матчей подряд и идет 11-й на Западе