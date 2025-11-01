Экс-вратарь «Вегаса» Самсонов подписал контракт с «Сочи». Он может сыграть 2 ноября против «Спартака» («Матч ТВ»)
Илья Самсонов продолжит карьеру в «Сочи».
28-летний голкипер Илья Самсонов подписал соглашение с «Сочи», сообщает «Матч ТВ».
Ожидается, что вратарь дебютирует за команду завтра, 2 ноября, в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака».
В прошлом сезоне Самсонов выступал за «Вегас».
Вратарь сыграл 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
