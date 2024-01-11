Агент Черных о натурализации: «Неправильно, если это делается для того, чтобы обойти лимит на легионеров в КХЛ» 

Александр Черных высказался о натурализации легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Нужно понять, для чего это делается. Если человек хочет здесь жить, его семье нравится в России, он хочет получить российский паспорт и пользоваться благами страны, будучи ее гражданином – тогда я его понимаю.

Если же это делается для того, чтобы обойти лимит на легионеров в , то я считаю, что это неправильно», — сказал хоккейный агент.

СКА сделал канадца русским. Объясняем, что это дает клубу в условиях лимита