Агент Черных о натурализации: «Неправильно, если это делается для того, чтобы обойти лимит на легионеров в КХЛ» 

Теги КХЛ Александр Черных лимит на легионеров натурализация Хоккей

Александр Черных высказался о натурализации легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Нужно понять, для чего это делается. Если человек хочет здесь жить, его семье нравится в России, он хочет получить российский паспорт и пользоваться благами страны, будучи ее гражданином – тогда я его понимаю. 

Если же это делается для того, чтобы обойти лимит на легионеров в КХЛ, то я считаю, что это неправильно», — сказал хоккейный агент.

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2 комментария
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Именно для этого и делается. В общем-то мировая практика, только у них есть требования к таким персонажам, у нас нет.
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Ну это конечно сложно понять. Был лимит в пять легионеров и никто не хотел получать российский паспорт. Сделали лимит в три легионера и сразу же началась волна натурализаций. Уберите лимит и желающих стать россиянином сразу не станет.
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