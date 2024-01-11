Агент Черных о натурализации: «Неправильно, если это делается для того, чтобы обойти лимит на легионеров в КХЛ»
Александр Черных высказался о натурализации легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Нужно понять, для чего это делается. Если человек хочет здесь жить, его семье нравится в России, он хочет получить российский паспорт и пользоваться благами страны, будучи ее гражданином – тогда я его понимаю.
Если же это делается для того, чтобы обойти лимит на легионеров в КХЛ, то я считаю, что это неправильно», — сказал хоккейный агент.
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