Дементьев о натурализации: «Если это хоккеисты среднего звена и российский хоккей от этого много не получает, то есть сомнения» 

Теги КХЛ Алексей Дементьев лимит на легионеров натурализация Хоккей

Алексей Дементьев высказался о натурализации легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Возникает двоякое чувство от того, что люди получают российский паспорт и становятся локальными игроками для местного рынка. С одной стороны, это их право. С другой стороны, это обход той ситуации, которая присутствует на текущий момент.

Если игроки проходят все соответствующие процедуры и действительно могут усилить наш хоккей, стать лучше, – то почему бы и нет. Если это хоккеисты среднего звена и российский хоккей от этого много не получает, то тогда есть нюансы, над которыми можно сомневаться», – сказал хоккейный агент.

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