Бедард может стать самым молодым игроком Матча звезд НХЛ с 1947 года

Теги Чикаго Матч звезд НХЛ НХЛ Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард может стать самым молодым игроком Матча звезд НХЛ с 1947 года.

18-летний форвард попал в первоначальный список НХЛ из 32 игроков на Матч звезд, который пройдет с 1 по 3 февраля в Торонто.

Бедард, которому 3 февраля будет 18 лет и 201 день, может стать самым молодым игроком в истории Матча звезд с 1947 года. Тогда Флеминг Маккелл играл за «Торонто» (последних обладателей Кубка Стэнли) против команды всех звезд.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заслужил мальчик
Помнится последний 18-летний на МВЗ был Джефф Скиннер, если не ошибаюсь
+1
-1
0
Да он вообще ничего так)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий