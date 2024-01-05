Коннор Бедард может стать самым молодым игроком Матча звезд НХЛ с 1947 года.

18-летний форвард попал в первоначальный список НХЛ из 32 игроков на Матч звезд, который пройдет с 1 по 3 февраля в Торонто.

Бедард, которому 3 февраля будет 18 лет и 201 день, может стать самым молодым игроком в истории Матча звезд с 1947 года. Тогда Флеминг Маккелл играл за «Торонто» (последних обладателей Кубка Стэнли) против команды всех звезд.