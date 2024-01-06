Бедард пропустит 4-6 недель из-за перелома челюсти и может не сыграть в Матче звезд НХЛ

Коннор Бедард может пропустить Матч звезд НХЛ.

18-летний форвард – единственный представитель « », приглашенный на данный момент на мероприятие, которое состоится в Торонто. Звездный уик-энд пройдет с 1 по 3 февраля.

По сведениям The Score, Бедард, у которого после игры с «Нью-Джерси» выявлен перелом челюсти, пропустит от 4 до 6 недель. Таким образом, участие в Матче звезд находится под вопросом.

Бедард может стать самым молодым игроком Матча звезд НХЛ с 1947 года