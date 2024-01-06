Бедард пропустит 4-6 недель из-за перелома челюсти и может не сыграть в Матче звезд НХЛ

Теги травмы Чикаго Матч звезд НХЛ НХЛ Здоровье Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард может пропустить Матч звезд НХЛ.

18-летний форвард – единственный представитель «Чикаго», приглашенный на данный момент на мероприятие, которое состоится в Торонто. Звездный уик-энд пройдет с 1 по 3 февраля.

По сведениям The Score, Бедард, у которого после игры с «Нью-Джерси» выявлен перелом челюсти, пропустит от 4 до 6 недель. Таким образом, участие Коннора в Матче звезд находится под вопросом.

Бедард может стать самым молодым игроком Матча звезд НХЛ с 1947 года

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4 комментария
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Борьба за Колдер стала гораздо интереснее.
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Курашев на МВЗ?
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Ответ Сергей Косомов
Борьба за Колдер стала гораздо интереснее.
Только так она и могла обостриться. Иначе, в одну калитку бы забрал. Здоровья пареньку, без него Чикаго совсем грустный станет.
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