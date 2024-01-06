Бедард получил травму в матче с «Нью-Джерси» – ударился головой, столкнувшись с Бренданом Смитом. Фолиньо дважды подрался с игроком «Девилс»
Коннор Бедард получил травму в матче с «Нью-Джерси».
18-летний форвард «Чикаго» ушел со льда в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (2:4) после силового приема защитника соперника Брендана Смита.
«Он явно ударился головой, но я пока не могу ничего сказать о характере травмы. Он пройдет обследование, когда мы вернемся домой.
Пока речь не идет о том, что у него сотрясение мозга. Мы приедем домой и проведем тщательное обследование», – сказал главный тренер «Блэкхокс» Люк Ричардсон.
Форвард «Чикаго» Ник Фолиньо дважды подрался со Смитом – сразу после столкновения, а также во втором периоде. В итоге 36-летний нападающий не вышел на третий период «по медицинским причинам».
В активе первого номера драфта НХЛ-2023 33 (15+18) очка в 39 играх в дебютном сезоне НХЛ при полезности «минус 22».
Фолиньо конечно молодец, несмотря на разницу в габаритах сразу поехал отвечать за парня, показывая, что это так просто не пройдёт.
Скорейшего выздоровления Бедарду и яркой игры.