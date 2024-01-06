Бедард получил травму в матче с «Нью-Джерси» – ударился головой, столкнувшись с Бренданом Смитом. Фолиньо дважды подрался с игроком «Девилс»

Теги травмы драки Нью-Джерси Чикаго Люк Ричардсон НХЛ Ник Фолиньо Брендан Смит Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард получил травму в матче с «Нью-Джерси».

18-летний форвард «Чикаго» ушел со льда в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (2:4) после силового приема защитника соперника Брендана Смита

«Он явно ударился головой, но я пока не могу ничего сказать о характере травмы. Он пройдет обследование, когда мы вернемся домой. 

Пока речь не идет о том, что у него сотрясение мозга. Мы приедем домой и проведем тщательное обследование», – сказал главный тренер «Блэкхокс» Люк Ричардсон

Форвард «Чикаго» Ник Фолиньо дважды подрался со Смитом – сразу после столкновения, а также во втором периоде. В итоге 36-летний нападающий не вышел на третий период «по медицинским причинам». 

В активе первого номера драфта НХЛ-2023 33 (15+18) очка в 39 играх в дебютном сезоне НХЛ при полезности «минус 22». 

2 комментария
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Вот такой должна быть реакция команды на агрессию против лидера! Миннесоте привет
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Жалко 18-летнего парня конечно, получить от 100кг дядьки в голову на ходу...(( И не стоит говорить, что это "хоккей", это не хоккей, в таком приёме не было необходимости. Тем более учитывая, что именно такие парни как Бедард и делают лигу.
Фолиньо конечно молодец, несмотря на разницу в габаритах сразу поехал отвечать за парня, показывая, что это так просто не пройдёт.
Скорейшего выздоровления Бедарду и яркой игры.
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