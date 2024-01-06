У Бедарда перелом челюсти, у Фолиньо – пальца. Коннор получил травму после столкновения с Бренданом Смитом, Ник – после драки с ним

У Коннора Бедарда выявлен перелом челюсти.

18-летний форвард « » ушел со льда в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против « » (2:4) после силового приема защитника .

«Чикаго» сообщил, что поместил в список травмированных.

Нападающий тоже попал в список после того, как в матче с «Нью-Джерси» подрался со Смитом. У него сломан палец.