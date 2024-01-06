У Бедарда перелом челюсти, у Фолиньо – пальца. Коннор получил травму после столкновения с Бренданом Смитом, Ник – после драки с ним

Теги травмы Нью-Джерси Чикаго НХЛ Ник Фолиньо Брендан Смит Здоровье Коннор Бедард Хоккей

У Коннора Бедарда выявлен перелом челюсти.

18-летний форвард «Чикаго» ушел со льда в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (2:4) после силового приема защитника Брендана Смита.

«Чикаго» сообщил, что поместил Бедарда в список травмированных.

Нападающий Ник Фолиньо тоже попал в список после того, как в матче с «Нью-Джерси» подрался со Смитом. У него сломан палец.

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15 комментариев
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По сценарию первого сезона Макдэвида, он тогда тоже из-за перелома (ключицы, правда) много времени пропустил. И шансы на колдер падают, хоть сейчас и нет новичка уровня Панарина сезона 15/16, который бы в топ-10 лиги по очкам вошел.
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Получается, у Смита дубль)
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Ответ Hivaga22
Перелом или трещина?
Понятия трещины это в простонародье. По научному перелом
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Ответ El_loco_97
По сценарию первого сезона Макдэвида, он тогда тоже из-за перелома (ключицы, правда) много времени пропустил. И шансы на колдер падают, хоть сейчас и нет новичка уровня Панарина сезона 15/16, который бы в топ-10 лиги по очкам вошел.
Конкуренция, на самом деле, не слабая. Фантилли играет отлично, Люк Хьюз шикарен, у Марко Росси уже 23 очка. Если Бедард пропустил месяца полтора-два, то может остаться без Колдера.
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Ответ Барин
Получается, у Смита дубль)
Причём всё чисто. Кстати, там наверное ещё и сотряс.
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Короче можно Рокфорд заявлять на игры:) Хотя он уже и так заявлен :) Холл , Бедард , Атанасиу, Рэдиш , Т.Джонсон ,Фолиньо ,Бовилье аут.
Весёлый сезон:)
Рекорды акул по луз-стрикам побъем:) АдНаЗнАчНа!!!
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Перелом или трещина?
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Криптонитовый Смит какой-то получается для Чикаго.
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Проклятье Тэйлора Холла в действии.
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Ответ El_loco_97
По сценарию первого сезона Макдэвида, он тогда тоже из-за перелома (ключицы, правда) много времени пропустил. И шансы на колдер падают, хоть сейчас и нет новичка уровня Панарина сезона 15/16, который бы в топ-10 лиги по очкам вошел.
Тоже самое хотел написать...
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Ответ Артем Зырянов
Конкуренция, на самом деле, не слабая. Фантилли играет отлично, Люк Хьюз шикарен, у Марко Росси уже 23 очка. Если Бедард пропустил месяца полтора-два, то может остаться без Колдера.
Это ещё Вы не упомянули Фэйбера, который в Миннесоте играет по 20+ минут. И достойное количество очков набрал для защитника.
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Ответ Иван Павлов
Это ещё Вы не упомянули Фэйбера, который в Миннесоте играет по 20+ минут. И достойное количество очков набрал для защитника.
Не так хорошо его смотрел. Но Фантилли и Хьюз шли бы рядом даже со здоровым Бедардом.
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