У Бедарда перелом челюсти, у Фолиньо – пальца. Коннор получил травму после столкновения с Бренданом Смитом, Ник – после драки с ним
У Коннора Бедарда выявлен перелом челюсти.
18-летний форвард «Чикаго» ушел со льда в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (2:4) после силового приема защитника Брендана Смита.
«Чикаго» сообщил, что поместил Бедарда в список травмированных.
Нападающий Ник Фолиньо тоже попал в список после того, как в матче с «Нью-Джерси» подрался со Смитом. У него сломан палец.
Весёлый сезон:)
Рекорды акул по луз-стрикам побъем:) АдНаЗнАчНа!!!