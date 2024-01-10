Разин о 5:3 с «Локомотивом»: «Металлург» много запирали в позиционной обороне. Выдержали и провели хороший 3-й период»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин оценил победу над «Локомотивом» (5:3).

«Металлург» обыграл ярославцев в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Сегодня игра понравилась. Важно было забить первыми, что мы и сделали. Соперник раскрылся, получалось много контратак. 

Во втором периоде был тяжелый отрезок, когда нас много запирали в позиционной обороне. Мы выдержали и провели хороший третий период», – сказал главный тренер «Металлурга».

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