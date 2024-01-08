Игорь Гераськин: «Не скажу, что меня неправильно использовали в «Авангарде». Давали шансы. Не получалось, но это уже ко мне вопросы»

Игорь Гераськин рассказал об обмене из «Авангарда» в «Металлург».

– Разговоры о вашем возможном переходе начались где-то за месяц до обмена. Что испытывали в это время?

– Старался не думать об этом. Понятно, что это идет отовсюду, никак не пропустить это мимо ушей. Это замечаешь.

Я выходил на игры и выкладывался на полную, не обращая внимания на слухи. Получилось так, что обменяли. Это хоккей, такое бывает. Никаких претензий к « » нет. Обменяли, играем дальше.

– Заметили, как изменился за время работы в топ-клубе?

– Еще летом говорил, что не понимаю, почему все боятся работать с Андреем Владимировичем.

Он перестраивается – когда работаешь с ним в команде, это видно. Когда я приехал в « », то увидел, что он еще перестроился, поменялся немного.

Поэтому, думаю, и такие результаты у команды. В чем конкретно поменялся, думаю, оставим за скобками (улыбается).

– Он как-то говорил, что ему жалко вас в «Авангарде» и он использовал бы вас по-другому. Вас действительно использовали как-то не так?

– Не скажу, что меня неправильно использовали. Мне давали шансы. Да, у меня не получалось, но это уже ко мне вопросы.

– Остался осадок после такого быстрого ухода из «Авангарда»? Все-таки контракт на четыре года подписывали.

– Не то чтобы осадок, но планировал свое пребывание в Омске немного по-другому. Получилось вот так. Что об этом думать теперь? Надо играть, работать и доказывать.

– В «Металлурге» ваша роль похожа на ту, в которой вы были в «Северстали»?

– Да, Андрей Владимирович меня примерно так же и использует. Для меня все его требования понятны, я их давно знаю. Проблем нет.

– В его хоккей больше нравится играть?

– Вопрос со звездочкой немного (смеется). Мне и в «Авангарде» нравилось играть, если вы к этому клоните. Да, там пришлось перестраиваться, потому что команда играет по другой системе. Но для меня это не было проблемой.

В Магнитогорске для меня чуть проще. Все-таки в этот хоккей я играл пять лет в «Северстали», – сказал .