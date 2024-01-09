Гераськин набрал 6 очков в 5 матчах за «Металлург» после перехода из «Авангарда». У форварда 2+1 против «Локомотива»

Теги Авангард Металлург Мг Локомотив видео КХЛ Игорь Гераськин Хоккей

Игорь Гераськин набрал шесть очков в четырех матчах за «Металлург».

«Металлург» обыграл «Локомотив» (5:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий уральской команды Игорь Гераськин сделал дубль и отметился результативной передачей.

Форвард нанес три броска по воротам и провел на льду 17 минут и 54 секунды (4:01 – в большинстве).

В общей сложности Гераськин набрал 6 (3+3) очков в пяти играх после перехода из «Авангарда», в котором отметился 15 (5+10) баллами в 42 играх.

9 комментариев
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Андрей Владимирович, знает толк !
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Это говорит о том, что главный тренер авангарда ничем, кроме трека «Где прошла ты» с Гио Пика, не запомнится! Очень переоцененный коуч
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Обманщик )
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Разин знает толк в нападение...👍
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Ответ newyork13
Это говорит о том, что главный тренер авангарда ничем, кроме трека «Где прошла ты» с Гио Пика, не запомнится! Очень переоцененный коуч
Да не в нем дело. Сразу писал, зря Ава Геру перехватывает у Разина. Не будет он в стиле Авангарда играть. Он только у Разина классно играет. С Петуней так же было ,Динамо его несколько раз из Севы забирало, он у них ничего не показывал ,а возвращался к Разину и сразу начинал забивать.
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Будет интересно, если Жафяров очков 8 наберёт до конца сезона и с учётом плей-офф :)
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К Игорю вообще вопросов нет. Он делал что говорили. А вот к тем кто говорил уже давно вопросы. Первое звено играет сами в свой хоккей, а на всех остальных видно тренерскую работу.
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Хотелось бы отметить,что в целом новая тройка Вовченко-Гераськин-Гребёнкин прилично смотрится,Разин знает ,кого куда и для чего 😉.С победой нас 🦊✌️!
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Просто Кравец - кретин с лицом совы
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