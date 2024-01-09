Гераськин набрал 6 очков в 5 матчах за «Металлург» после перехода из «Авангарда». У форварда 2+1 против «Локомотива»
Игорь Гераськин набрал шесть очков в четырех матчах за «Металлург».
«Металлург» обыграл «Локомотив» (5:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий уральской команды Игорь Гераськин сделал дубль и отметился результативной передачей.
Форвард нанес три броска по воротам и провел на льду 17 минут и 54 секунды (4:01 – в большинстве).
В общей сложности Гераськин набрал 6 (3+3) очков в пяти играх после перехода из «Авангарда», в котором отметился 15 (5+10) баллами в 42 играх.
Андрей Владимирович, знает толк !