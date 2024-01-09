Дмитрий Губерниев: «Популярность КХЛ несравнима с футбольной? Это как сказать, что Мусоргский не так популярен, как Элтон Джон»

Дмитрий Губерниев сравнил популярность хоккея и в футбола в России.

«Популярность КХЛ несравнима с футбольной? Ну, во-первых, не надо измерять остальные виды спорта с футболом. Футбол есть футбол.

Это то же самое, как сказать, что Модест Петрович Мусоргский не так популярен, как . Он менее популярен, правда. Но значит ли, что он хуже композитор? Нет.

А насчет девяти матчей в день, вы задайте вопрос людям, которые на трибунах сидят в Магнитогорске, Хабаровске, в Омске, по всей стране. Если матчи проводятся, значит, они кому-то нужны.

Для любителей хоккея, помимо «Матч ТВ», есть канал «КХЛ ТВ», где есть куча обзоров, и можно все успеть при желании. Им, любителям хоккея, в принципе вообще не позавидуешь, потому что настоящие любители хоккея у нас не спят. После того как посмотрят девять 9 матчей КХЛ, они не спят и смотрят бесконечные матчи в НХЛ. Поэтому дело такое.

Я криминала не вижу. Хоккея хорошего много не бывает. В КХЛ хоккей хороший, поэтому пусть играют», – написал в своей Колонке телеведущий и комментатор « » .