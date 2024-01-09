Дмитрий Губерниев: «Популярность КХЛ несравнима с футбольной? Это как сказать, что Мусоргский не так популярен, как Элтон Джон»
Дмитрий Губерниев сравнил популярность хоккея и в футбола в России.
«Популярность КХЛ несравнима с футбольной? Ну, во-первых, не надо измерять остальные виды спорта с футболом. Футбол есть футбол.
Это то же самое, как сказать, что Модест Петрович Мусоргский не так популярен, как Элтон Джон. Он менее популярен, правда. Но значит ли, что он хуже композитор? Нет.
А насчет девяти матчей в день, вы задайте вопрос людям, которые на трибунах сидят в Магнитогорске, Хабаровске, в Омске, по всей стране. Если матчи проводятся, значит, они кому-то нужны.
Для любителей хоккея, помимо «Матч ТВ», есть канал «КХЛ ТВ», где есть куча обзоров, и можно все успеть при желании. Им, любителям хоккея, в принципе вообще не позавидуешь, потому что настоящие любители хоккея у нас не спят. После того как посмотрят девять 9 матчей КХЛ, они не спят и смотрят бесконечные матчи в НХЛ. Поэтому дело такое.
Я криминала не вижу. Хоккея хорошего много не бывает. В КХЛ хоккей хороший, поэтому пусть играют», – написал в своей Колонке телеведущий и комментатор «Матч ТВ» Губерниев.
Проползают мимо деревни, занятой белыми. Из деревни доносится звук рояля. Василий Иваныч, мечтательно:
— Глинка...
— Какая, Василий Иваныч,нафиг глинка — третий час по навозу ползем!
Спасибо, Дима. Занимайся биатлоном. Ты там громко сам с собою.
вот только элтон джон то хоть великий музыкант. а губерниев...