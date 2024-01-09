Дмитрий Губерниев: «Популярность КХЛ несравнима с футбольной? Это как сказать, что Мусоргский не так популярен, как Элтон Джон»

Теги болельщики премьер-лига Россия телевидение болельщики Дмитрий Губерниев Элтон Джон КХЛ Советский спорт КХЛ ТВ Матч ТВ музыка Хоккей

Дмитрий Губерниев сравнил популярность хоккея и в футбола в России.

«Популярность КХЛ несравнима с футбольной? Ну, во-первых, не надо измерять остальные виды спорта с футболом. Футбол есть футбол.

Это то же самое, как сказать, что Модест Петрович Мусоргский не так популярен, как Элтон Джон. Он менее популярен, правда. Но значит ли, что он хуже композитор? Нет. 

А насчет девяти матчей в день, вы задайте вопрос людям, которые на трибунах сидят в Магнитогорске, Хабаровске, в Омске, по всей стране. Если матчи проводятся, значит, они кому-то нужны.

Для любителей хоккея, помимо «Матч ТВ», есть канал «КХЛ ТВ», где есть куча обзоров, и можно все успеть при желании. Им, любителям хоккея, в принципе вообще не позавидуешь, потому что настоящие любители хоккея у нас не спят. После того как посмотрят девять 9 матчей КХЛ, они не спят и смотрят бесконечные матчи в НХЛ. Поэтому дело такое.

Я криминала не вижу. Хоккея хорошего много не бывает. В КХЛ хоккей хороший, поэтому пусть играют», – написал в своей Колонке телеведущий и комментатор «Матч ТВ» Губерниев.

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36 комментариев
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Сильный кандидат на приз "Самое тупое сравнение - 2024"
+28
-7
+21
Ответ Даня Чебыкин
губрниев местами очень популярен как элтон лжон.
Какой бы Элтон Джон местами популярный не был , он великий музыкант .
+13
-4
+9
Петька с Василием Иванычем выбираются из окружения.
Проползают мимо деревни, занятой белыми. Из деревни доносится звук рояля. Василий Иваныч, мечтательно:
— Глинка...
— Какая, Василий Иваныч,нафиг глинка — третий час по навозу ползем!
+10
-2
+8
Ответ Wesley
Сильный кандидат на приз "Самое тупое сравнение - 2024"
наконец-то хоть один кандидат в 2024!
+11
-3
+8
То что Губерниев любит Элтона Джона, это и так давно понятно....но я так и не понял что он сказать хотел)
+11
-7
+4
Ответ Хамлет датский
То что Губерниев любит Элтона Джона, это и так давно понятно....но я так и не понял что он сказать хотел)
Он хотел сказать, что да, хоккей менее популярней, но оо этого он не становится плохим спортом
+7
-3
+4
Почему-то многие под популярностью понимают интерес к клубам из своей страны, это странно. Вот РПЛ, там несколько тысяч всего лишь смотрят этот местный любительский футбол, всякие там Зениты и Спартаки интересны только местным фанатам. Но это же не означает, что футбол не популярен, он как бы и за пределами страны есть, и там он профессиональный, вот ЛЧ многие смотрят, АПЛ, Серию А и др., и те матчи очевидно популярнее хоккейных, где даже шайбы не видно. Так что в целом понятно, что никакой шайбоклюшечный тусняк с футболом не сравнится )
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У сэра Элтона Джона самая большая в мире коллекция очков.
+3
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С Элтоном Джоном уместнее Чайковского сравнивать...
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Это тоже самое, что сказать: Губерниев менее популярен в футболе, чем Кирилл Дементьев.
Спасибо, Дима. Занимайся биатлоном. Ты там громко сам с собою.
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Ответ Wesley
Сильный кандидат на приз "Самое тупое сравнение - 2024"
Нет, все верно. По крайней мере на хоккей в Санкт-Петербурге собирается более интеллигентная публика, атмосфера больше похожа на театральное представление, а на футболе атмосфера более рабоче-крестьянская. Я, уж, не говорю про баскетбол, где публика по виду, посещение матчей чередует с посещением Мариинского театра.
+1
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Ответ Даня Чебыкин
вот только элтон джон увидев губерниева скажет "фу. уйди - противный!!!"
Главное 6 минусов на мой коммент)) 6 Элтонов Джонов уже выявленно)))
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+1
Ответ Кузя Гитарист
Какой бы Элтон Джон местами популярный не был , он великий музыкант .
friends newer say good bay!
вот только элтон джон то хоть великий музыкант. а губерниев...
+1
0
+1
Ответ Хамлет датский
То что Губерниев любит Элтона Джона, это и так давно понятно....но я так и не понял что он сказать хотел)
вот только элтон джон увидев губерниева скажет "фу. уйди - противный!!!"
+1
0
+1
губрниев местами очень популярен как элтон лжон.
+3
-3
0
Ответ blindingmorrow
У сэра Элтона Джона самая большая в мире коллекция очков.
Но пользуется он только одним
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Ответ Ебздрогыч
С Элтоном Джоном уместнее Чайковского сравнивать...
А с Мусоргским Фрэнка Синатру.
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Ответ Хамлет датский
Главное 6 минусов на мой коммент)) 6 Элтонов Джонов уже выявленно)))
Ты геев с триарасами не путай =)
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Ответ Lanc
Он хотел сравнить КХЛ с мусоркой, но оговорился.
что то слишком много стало этого господина развил какую то бурную деятельность специалист по всем вопросам скоро наверное начнет вести передачу Спокойной ночи малыши подскажите как сделать чтобы его не видеть ине слышать ?Надоел1
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Ответ AERN
А Губерниев: пир_духа.
или уху ел.
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Ответ Даня Чебыкин
friends newer say good bay! вот только элтон джон то хоть великий музыкант. а губерниев...
А Губерниев: пир_духа.
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Очередной выплеск напоминания Губерниева о самом себе !
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Что он несёт, он уверен, что любой его бред - истина. Главное, он разрешил КХЛ играть.
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Биатлон, ну никак не может соперничать с игровыми видами спорта. Это совсем другой уровень азарта и боления.
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Опять, двадцать пять. Опять пытаются меряться с футболом. Сколько можно ?! Футбол, был номером один в спорте и останется.
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Из всех видов спорта, важнейшим для нас является биатлон)
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Или как сказать, что Губерниев не так популярен, как Люся Чеботина.
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Хоккей в стране в великолепной форме. Прекрасная атмосфера на стадионах, тв-картинка. А футбол в печальном состоянии.
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