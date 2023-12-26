Ларионов смотрит футбол чаще, чем хоккей: «75 на 25 в процентом отношении. Многие детали хочу как-то перенести на лед»

Теги Торпедо премьер-лига Россия премьер-лига Англия Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов рассказал, что смотрит футбол чаще, чем хоккей.

– Это правда, что вы, хоккейный тренер, хоккейный человек, смотрите футбол чаще сейчас, чем хоккей?

– На самом деле это так, к большому сожалению.

В связи с тем, что ситуация в мире поменялась последние пару лет, я стал чуть-чуть меньше смотреть английскую Премьер-лигу, которая мне очень близка. У меня была подписка на Okko, а пиратку не смотрю. Плохое качество, где-то зависает и так далее. Хочется все-таки смотреть от начала до конца.

В межсезонье или, допустим, находясь в Америке в Лос-Анджелесе, я понимаю, что игры начинаются рано утром. Для меня это самое святое время, когда в 5 утра я с чашкой кофе начинаю смотреть канал NBC, где сидят Ребекка Лоу, Робби Мусто, которые начинают первую трансляцию субботнего дня Премьер-лиги, то есть начинается такой разогрев.

Занимаюсь просмотром футбола, если в процентом отношении, то это, наверное, будет 75 на 25.

Приходится, скажем так. Проводить параллели между игрой в футбол и игрой в хоккей. Брать для себя что-то новое, потому что игра развивается, не стоит. Я говорю о футболе. Многие вещи, многие детали игры, которые я вижу, которые я хочу как-то перенести на лед.

То, что меня охватывает, именно то направление, в котором развивается Премьер-лига. Я стараюсь внести это все в свою работу в хоккейной команде «Торпедо», – сказал главный тренер хоккейного клуба «Торпедо» Игорь Ларионов в подкасте Cappuccino & Catenaccio Игоря Порошина и Вадима Лукомского.

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6 комментариев
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Ответ Персональные данные Номер 67327384
Как ни крути, но в футболе "главную скрипку" играет стопа, а в хоккее кисть. Что там можно перенести? Какие-то менеджерские решения может быть. У нас уже есть один мажор, который фильм с Брэдом Питтом в реальность пpевращает. Только он забыл , чем этот фильм закончился
Мне кажется на общее движение игроков это не так уж и влияет. Например забегания, оставление набегающему сзади шайбы-мяча, игра в стеночку... В прошлом году Торпедо явно этим сильно увлеклась и притянули зрителей. Тики-така)))В этом году меньше уже, но и оборона лучше стала.
+3
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+3
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Как ни крути, но в футболе "главную скрипку" играет стопа, а в хоккее кисть. Что там можно перенести? Какие-то менеджерские решения может быть. У нас уже есть один мажор, который фильм с Брэдом Питтом в реальность пpевращает. Только он забыл , чем этот фильм закончился
Ну не, здесь же про тактические моменты, движение, создание зон и прочее
Многое приемов
Вон, Луис Энрике из баскетбола что-то перенимал, когда строил Барсу с МСН, выигравшую ЛЧ

Думаю, тренеры в разных видах спорта из чего только не черпают вдохновение/генерируют идеи
+2
0
+2
Как ни крути, но в футболе "главную скрипку" играет стопа, а в хоккее кисть. Что там можно перенести? Какие-то менеджерские решения может быть. У нас уже есть один мажор, который фильм с Брэдом Питтом в реальность пpевращает. Только он забыл , чем этот фильм закончился
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Какей разве можно смотреть ?
+1
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+1
По конспектам Йозе Марино работать решил.
+3
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А расколоть за кого болеет?
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