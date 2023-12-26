Ларионов смотрит футбол чаще, чем хоккей: «75 на 25 в процентом отношении. Многие детали хочу как-то перенести на лед»

Игорь Ларионов рассказал, что смотрит футбол чаще, чем хоккей.

– Это правда, что вы, хоккейный тренер, хоккейный человек, смотрите футбол чаще сейчас, чем хоккей?

– На самом деле это так, к большому сожалению.

В связи с тем, что ситуация в мире поменялась последние пару лет, я стал чуть-чуть меньше смотреть английскую Премьер-лигу, которая мне очень близка. У меня была подписка на Okko, а пиратку не смотрю. Плохое качество, где-то зависает и так далее. Хочется все-таки смотреть от начала до конца.

В межсезонье или, допустим, находясь в Америке в Лос-Анджелесе, я понимаю, что игры начинаются рано утром. Для меня это самое святое время, когда в 5 утра я с чашкой кофе начинаю смотреть канал NBC, где сидят Ребекка Лоу, Робби Мусто, которые начинают первую трансляцию субботнего дня Премьер-лиги, то есть начинается такой разогрев.

Занимаюсь просмотром футбола, если в процентом отношении, то это, наверное, будет 75 на 25.

Приходится, скажем так. Проводить параллели между игрой в футбол и игрой в хоккей. Брать для себя что-то новое, потому что игра развивается, не стоит. Я говорю о футболе. Многие вещи, многие детали игры, которые я вижу, которые я хочу как-то перенести на лед.

То, что меня охватывает, именно то направление, в котором развивается Премьер-лига. Я стараюсь внести это все в свою работу в хоккейной команде «Торпедо», – сказал главный тренер хоккейного клуба « » в подкасте Cappuccino & Catenaccio Игоря Порошина и Вадима Лукомского.

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