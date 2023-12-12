Каменский о Fan ID: «Есть те, кто вместо футбола начал ходить на хоккей. Болельщиков в этом сезоне КХЛ стало больше»
Валерий Каменский высказался о влиянии Fan ID на посещаемость матчей КХЛ.
– Стало ли больше болельщиков на матчах КХЛ из-за появления Fan ID?
– Да, болельщиков в этом сезоне стало больше. Небольшой процент, возможно, как раз начал ходить из-за появления карты болельщика.
Прежде всего, надо любить эту игру. Есть те, кому хоккей неинтересен. В этом сезоне народ ходит с удовольствием.
Везде зрелище, борьба. Любая команда может обыграть любого соперника. Идет серьезная гонка за попадание в плей-офф. От этого тоже растет интерес к этому спорту.
Но есть и те, кто вместо футбола начал ходить на хоккей, наверняка, – сказал олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Чтоб потом Тарасова и прочие не вещали про «спорт номер один в стране»
Но почему мы это не наблюдаем? Ведь как раз, якобы, чтобы оградить футбол от беспорядков и вводили Фан айди.
Лично знаю нескольких парней, "пересевших" с футбольного стадиона на ледовую арену.
На футбол ходил только на товарняк Спартак - Нефтчи за последние 2 года.
На хоккей с этого сезона больше стал ходить.
После НГ - тенденция продолжится!