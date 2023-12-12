Каменский о Fan ID: «Есть те, кто вместо футбола начал ходить на хоккей. Болельщиков в этом сезоне КХЛ стало больше»

Валерий Каменский высказался о влиянии Fan ID на посещаемость матчей КХЛ.

– Стало ли больше болельщиков на матчах КХЛ из-за появления Fan ID?

– Да, болельщиков в этом сезоне стало больше. Небольшой процент, возможно, как раз начал ходить из-за появления карты болельщика.

Прежде всего, надо любить эту игру. Есть те, кому хоккей неинтересен. В этом сезоне народ ходит с удовольствием.

Везде зрелище, борьба. Любая команда может обыграть любого соперника. Идет серьезная гонка за попадание в плей-офф. От этого тоже растет интерес к этому спорту.

Но есть и те, кто вместо футбола начал ходить на хоккей, наверняка, – сказал олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

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