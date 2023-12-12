Каменский о Fan ID: «Есть те, кто вместо футбола начал ходить на хоккей. Болельщиков в этом сезоне КХЛ стало больше»

Теги болельщики премьер-лига Россия Валерий Каменский КХЛ Fan ID Хоккей

Валерий Каменский высказался о влиянии Fan ID на посещаемость матчей КХЛ.

– Стало ли больше болельщиков на матчах КХЛ из-за появления Fan ID?

– Да, болельщиков в этом сезоне стало больше. Небольшой процент, возможно, как раз начал ходить из-за появления карты болельщика.

Прежде всего, надо любить эту игру. Есть те, кому хоккей неинтересен. В этом сезоне народ ходит с удовольствием.

Везде зрелище, борьба. Любая команда может обыграть любого соперника. Идет серьезная гонка за попадание в плей-офф. От этого тоже растет интерес к этому спорту.

Но есть и те, кто вместо футбола начал ходить на хоккей, наверняка, – сказал олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

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15 комментариев
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Поэтому фан айди просто необходимо ввести на хоккее и фигурке, посмотреть на реальную численность болельщиков.
Чтоб потом Тарасова и прочие не вещали про «спорт номер один в стране»
+20
-4
+16
Например, я) Внутри себя сохраняю принцип: нет походу на футбол в России, пока действует фан-уйди
+16
-2
+14
Ответ Антиглор17
Поэтому фан айди просто необходимо ввести на хоккее и фигурке, посмотреть на реальную численность болельщиков. Чтоб потом Тарасова и прочие не вещали про «спорт номер один в стране»
В такой логике, если "бандиты и преступники", которые отказались оформлять Фан ай ди, перестали ходить на футбол и теперь ходят на хоккей, значит обстановка на хоккейных трибунах должна ухудшиться и мы должны там наблюдать беспорядки.
Но почему мы это не наблюдаем? Ведь как раз, якобы, чтобы оградить футбол от беспорядков и вводили Фан айди.
+6
0
+6
На самом Fan ID - проект хоккейных чиновников для увеличения количества болельщиков на хоккее
+3
-1
+2
Факт.
Лично знаю нескольких парней, "пересевших" с футбольного стадиона на ледовую арену.
+2
0
+2
Ответ Stewart D.
только выиграли (с)
Ну для КХЛ так и есть
+2
0
+2
Ответ JENNINGS
Например, я) Внутри себя сохраняю принцип: нет походу на футбол в России, пока действует фан-уйди
Мы с тобой в одной команде)
На футбол ходил только на товарняк Спартак - Нефтчи за последние 2 года.
На хоккей с этого сезона больше стал ходить.
После НГ - тенденция продолжится!
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Кстати да, знаем таких
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только выиграли (с)
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Я такой болею за Динамо, опачки фан айди... Ладно пойду за хоккейное Динамо топить... если и там введут пойду на волейбол. Ведь мне все равно какой вид спорта ??? 🤣
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Ответ АдминБЦ
Ты сейчас всерьёз: 1) считаешь, что футбольные фанаты из-за фанайди пошли на фигурное катание? 2) готов срезать окупаемость ещё двух видов спорта ради того, чтобы потешить эго поклонников ногомяча?
Ну справедливости ради, не очень понятно, почему страдают лишь поклонники футбола. Чем они отличаются от поклонников других видов спорта. Ну кроме того, что хоккей любит главный пенсионер страны. Но поднимать посещаемость хоккея за счет того, что для посещения футбола создают преграды - это отстой. И чтобы больше болельщиков выступали против фан айди, нужно чтобы его ввели и в других видах спорта.
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