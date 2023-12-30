Дмитрий Губерниев: «Хоккей тащит за собой весь спорт России больше, чем футбол. Биатлон мощнейшим образом проходит рядышком»

Дмитрий Губерниев считает, что хоккей тащит за собой весь спорт в России.

– Недавно вы работали на матче – СКА (0:2), вели студию.

– Это хорошая история, ведь у меня, почти как по Жванецкому, порой спрашивают: «Давно ли вы в хоккее?» Напомню, что только в Москве я отработал два чемпионата мира – в «Мегаспорте» в 2007‑м и там, где сейчас блистательно выступает ЦСКА, в 2016‑м. Как говорил Николай Озеров, я трудился на ледяном поле.

Я с огромным интересом жду такие матчи. И, как всегда, беспристрастен.

Хочу сказать, что мне очень нравится хоккей. Он не только интересный, но и определяющий, потому что тащит за собой весь спорт в стране.

– А футбол?

– Хоккей тащит больше, чем футбол. Ну и биатлон мощнейшим образом проходит рядышком, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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