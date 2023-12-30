Дмитрий Губерниев: «Хоккей тащит за собой весь спорт России больше, чем футбол. Биатлон мощнейшим образом проходит рядышком»

Теги ЦСКА СКА премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев КХЛ Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Губерниев считает, что хоккей тащит за собой весь спорт в России.

– Недавно вы работали на матче ЦСКА – СКА (0:2), вели студию.

– Это хорошая история, ведь у меня, почти как по Жванецкому, порой спрашивают: «Давно ли вы в хоккее?» Напомню, что только в Москве я отработал два чемпионата мира – в «Мегаспорте» в 2007‑м и там, где сейчас блистательно выступает ЦСКА, в 2016‑м. Как говорил Николай Озеров, я трудился на ледяном поле.

Я с огромным интересом жду такие матчи. И, как всегда, беспристрастен.

Хочу сказать, что мне очень нравится хоккей. Он не только интересный, но и определяющий, потому что тащит за собой весь спорт в стране.

– А футбол?

– Хоккей тащит больше, чем футбол. Ну и биатлон мощнейшим образом проходит рядышком, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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27 комментариев
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Глупость конечно, биатлон так вообще потерял какой либо интерес
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Сам себя не похвалишь - никто тебя не похвалит
+26
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+24
Какой здоровый человек может смотреть биатлон с воплями Губерниева???
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Точно. Железный Занавес, как и санкции, только ,,на пользу,,.
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-2
+11
Отечественный биатлон интересен спортсменам, их родственникам, тренерам и Губерниеву. Жалкое зрелище. А в хоккее Гу случайный человек, вообще не рубит, только рот открывает.
+9
0
+9
По данным Росстата?
+6
0
+6
Российский биатлон сейчас = ничто, зеро.
+5
-1
+4
Ответ Ебздрогыч
Сам себя не похвалишь - никто тебя не похвалит
Он единственный искренне сам себя хвалит,а остальные либо лукавят, либо вынуждены его похвалить.
+2
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+2
Ещё бы ты мощнейшим образом прошёл мимо спорта
+1
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+1
Я согласен, что в хоккее больше всего тащат из госбюджета, там Ротенберг сынок друга главного хоккеиста страны заправляет.
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Я бы сказал, что биатлон не проходит, а пролетает.
+1
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Нашему биатлону конец пришел. Куда он тащит? В могилу?
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Есть предположение, что российская фигурка сейчас обошла биатлон, за счёт зрителей детей и тётенек. Комментирующих фигурку на этом сайте значительно больше.
+1
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Биатлон когда то был интересным со многими крутыми личностями, а сейчас ни о чем
+3
-2
+1
Особенно летний хоккей и биатлон тащат весь российский спорт.
+1
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що? ? ?
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Представил в ФК из РПЛ тренером сына друга президента и поржал. Все, что нужно знать об уровне хоккея как спорта.
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Не перевариваю Губерниева почему-то. Мерзотой несёт. Поэтому его слова и мнения субъективны лично для меня
+2
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Биатлонный алень
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Футбол - король спорта.Остальное далеко позади
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Балабол))
Куда кого хоккей тащит?
Перепутал ЦСКА и Спартак, клоун))
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губа не дура
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Ну а биатлон как всегда пролетает рядом с фармакологическими компаниями. Вот уж где допинг главный показатель успеха.
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димон, тянись ротенбергу. он там, а ты здесь. он высший уровень, а ты лошарик
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В чем точно превосходит хоккей футбол так это тепличными во всех смыслах условиями для игроков и болельщиков, в футболе теплица только у Зенита...
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Ответ Сергей Ефимов
Глупость конечно, биатлон так вообще потерял какой либо интерес
согласен.
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