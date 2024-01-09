Черкас о письме Путину ветеранов СКА после гола «Металлурга»: «Возмущает, что нет реакции КХЛ, судей. Невозможно молчать – дальше будет хуже»

Теги Металлург Мг СКА судьи Владимир Путин Сергей Черкас КХЛ Артем Сергеев Игорь Гераськин Хоккей

Экс-вратарь СКА рассказал, почему ветераны клуба обратились к Владимиру Путину.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

«Инициатива написать такое письмо шла от ветеранов СКА. Мы смотрим хоккей, перезваниваемся. По большому счету, такой вопрос назрел давно.

И дело даже не в том, что СКА проиграл «Металлургу» из-за судейской ошибки. Возмущает то, что после такого инцидента нет никакой реакции КХЛ. Нет реакции главного арбитра матча. Нет реакции судейского комитета. Этот вопрос даже не обсуждается, не рассматривается!

А ведь это овертайм. На площадке было всего шесть игроков и четыре судьи. Как можно не увидеть такое нарушение? Не хочется думать о чем-то потустороннем. Значит, мы имеем дело со слабым уровнем судейства. Поэтому реакция ветеранов СКА – такая резкая.

– Столкновение Гераськина и Сергеева в зоне СКА – нарушение правил, на ваш взгляд?

– Чистейшее нарушение, конечно! Даже не 90, а 100 процентов. Гераськин оставляет ногу, уходя на вираж, не дает Сергееву проехать. Это подножка или блокировка, как угодно можно трактовать.

– Руководители КХЛ еще не вышли из праздников, поэтому ветераны СКА высказали свое возмущение?

– Мы возмущаемся на протяжении всего сезона. Думаю, у многих хоккейных специалистов есть вопросы к судейству в КХЛ. Не первый раз проблема поднимается.

Когда случаются сомнения по поводу правильности судейского решения в пропорции 60 на 40 – это одна ситуация. Но, когда нарушение стопроцентное и нет никакой реакции ни судейского комитета, ни самой КХЛ, тут невозможно молчать, поймите! Потому что дальше будет хуже. Если вообще не реагировать на судейские ошибки, чего ждать?

Я тогда хочу задать вопрос лиге: а кто отвечает за судейство? Раньше, когда были споры по поводу решений арбитров, приглашали иностранных рефери. Тогда наши судьи возмущались: вы чего отнимаете наш хлеб? Ну, хорошо, если вы беспокоитесь о своих заработках, то отвечайте за работу, которую выполняете, – сказал бывший вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас.

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это письмо - самое позорное событие в истории СКА.
+33
0
+33
Совсем уже рехнулись там
+21
0
+21
Смешно просто, слов нет 😁 но что больше смешно, так это слушать такое нытьё от самого обеспеченного клуба КХЛ. Просто стыд товарищи! СКА в принципе никогда не любил как команду, так теперь и уважать перестал вовсе!
+20
0
+20
У людей колпак сорвало . Теперь все по каждому отмененному голу будут писать президенту. Или у кого-то одного крышку сорвало и он всех нагибает писать письма . Тогда уж первыми должны были ветераны Локомотива писать , как в матче со СКА отменили гол. Стыдоба не хоккейная . Так еще никто не чудил в отечественном хоккее с 1946 года . И тут , как всегда СКА на первом месте с отрицательным уклоном . Никогда СКА не был топ клубом и уж точно никогда не был ровней Динамо, ЦСКА, Металлургу, АкБарсу , Спартаку, Крылья Советов , Торпедо, Трактору и другим легендарным клубам , а сейчас пробили дно . Все правильно - сгорел сарай гори и хата.
+8
0
+8
Ответ Andrewxyz
Это письмо - самое позорное событие в истории СКА.
После назначения Ротенберга, конечно же.
+6
0
+6
Ну Черкас и даёт. Все уже посмотрели повтор и 98 не видят там никакого нарушения. Ну а после просмотра комментов по этому поводу, то я думал что эти питерские ветераны должны были уйти в подполье. Никакого стыда у этого Черкаса нет. Одно слово - СТЫДОБИЩА
+3
0
+3
Вот приедет Путин, путин нас рассудит...
+2
0
+2
Видимо, это как то воздушно- капельным передаётся...)))
+1
0
+1
Ответ Machine Head
У людей колпак сорвало . Теперь все по каждому отмененному голу будут писать президенту. Или у кого-то одного крышку сорвало и он всех нагибает писать письма . Тогда уж первыми должны были ветераны Локомотива писать , как в матче со СКА отменили гол. Стыдоба не хоккейная . Так еще никто не чудил в отечественном хоккее с 1946 года . И тут , как всегда СКА на первом месте с отрицательным уклоном . Никогда СКА не был топ клубом и уж точно никогда не был ровней Динамо, ЦСКА, Металлургу, АкБарсу , Спартаку, Крылья Советов , Торпедо, Трактору и другим легендарным клубам , а сейчас пробили дно . Все правильно - сгорел сарай гори и хата.
Яйца подорожали? К кандидату экономических наук! Дома в подмосковье замерзли? Это к лучшему теплотехнику страны! Нарушение правил в хоккее? Конечно, к хоккеисту номер 1!
Угадайте, как его зовууут?
+1
0
+1
Уважаемые ветераны, дарю идею: попросите Путина самому судить матчи СКА. Тогда точно жаловаться не придется. Не благодарите.
+1
0
+1
Сложно найти чёрную кошку в тёмной комнате. Особенно когда её там нет. Ветеранам СКА ещё сложнее. Они пытаются найти нарушение которого не было при том, что момент снят камерами с самых различных ракурсов и там не может быть какого-то двойного толкования, судьи приняли единственно верное решение. Это уже попахивает не каким-то субъективизмом, а реальным иди....ом
+1
0
+1
Это как письмо в футболе. Только тут подстраховались ветеранами ска.
+1
0
+1
"Мы возмущаемся на протяжении всего сезона"))) В этом весь СКА
+1
0
+1
Сильный никогда не будет жаловаться и ныть. Сами себя опозорили, потеряли последнее уважение. Любой клуб может сетовать на судейство, но никто не унизился до такой степени.
+1
0
+1
ответ от ночного хоккеиста:Предлагаю всем клубам кхл сложить клюшки,выбросить коньки и перейти всем игрокам всех клубов в ска.
+1
0
+1
А когда ошибутся в пользу ска, будет такое же нытьё
+1
0
+1
Совсем кукухой поехал товарищ
0
0
0
Ответ Болельщик МГ
Совсем уже рехнулись там
ну а как ты думаешь ???
0
0
0
Коры!
0
0
0
Ответ Персональные данные Номер 67327384
А когда ошибутся в пользу ска, будет такое же нытьё
это жы другое...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий