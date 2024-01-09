Черкас о письме Путину ветеранов СКА после гола «Металлурга»: «Возмущает, что нет реакции КХЛ, судей. Невозможно молчать – дальше будет хуже»

Экс-вратарь СКА рассказал, почему ветераны клуба обратились к Владимиру Путину.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

«Инициатива написать такое письмо шла от ветеранов СКА. Мы смотрим хоккей, перезваниваемся. По большому счету, такой вопрос назрел давно.

И дело даже не в том, что СКА проиграл « » из-за судейской ошибки. Возмущает то, что после такого инцидента нет никакой реакции КХЛ. Нет реакции главного арбитра матча. Нет реакции судейского комитета. Этот вопрос даже не обсуждается, не рассматривается!

А ведь это овертайм. На площадке было всего шесть игроков и четыре судьи. Как можно не увидеть такое нарушение? Не хочется думать о чем-то потустороннем. Значит, мы имеем дело со слабым уровнем судейства. Поэтому реакция ветеранов СКА – такая резкая.

– Столкновение Гераськина и в зоне – нарушение правил, на ваш взгляд?

– Чистейшее нарушение, конечно! Даже не 90, а 100 процентов. Гераськин оставляет ногу, уходя на вираж, не дает Сергееву проехать. Это подножка или блокировка, как угодно можно трактовать.

– Руководители КХЛ еще не вышли из праздников, поэтому ветераны СКА высказали свое возмущение?

– Мы возмущаемся на протяжении всего сезона. Думаю, у многих хоккейных специалистов есть вопросы к судейству в КХЛ. Не первый раз проблема поднимается.

Когда случаются сомнения по поводу правильности судейского решения в пропорции 60 на 40 – это одна ситуация. Но, когда нарушение стопроцентное и нет никакой реакции ни судейского комитета, ни самой КХЛ, тут невозможно молчать, поймите! Потому что дальше будет хуже. Если вообще не реагировать на судейские ошибки, чего ждать?

Я тогда хочу задать вопрос лиге: а кто отвечает за судейство? Раньше, когда были споры по поводу решений арбитров, приглашали иностранных рефери. Тогда наши судьи возмущались: вы чего отнимаете наш хлеб? Ну, хорошо, если вы беспокоитесь о своих заработках, то отвечайте за работу, которую выполняете, – сказал бывший вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас.