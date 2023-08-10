Ротенберг о гражданстве РФ для Лайпсика: «Это не связано с лимитом. Он честно и искренне любит Россию, хочет стать частью нашей культуры»

Роман Ротенберг высказался о решении Брендана Лайпсика получить гражданство РФ.

– Канадец Брендан Лайпсик, который подал на российское гражданство, сказал в интервью: «Хочу быть частью русской культуры». Ему скоро паспорт РФ дадут?

– Очень интересный факт. Когда мы разговаривали с Бренданом о переходе в СКА, он сказал: «Моя супруга не хочет никуда, кроме Санкт-Петербурга».

У нас же культурная столица. Балет, театры, музеи, Эрмитаж… Культура привлекла Лайпсика и его семью в Питер. И он принял честное решение стать гражданином Российской Федерации.

Это не связано ни с каким лимитом на иностранцев в КХЛ. Не факт, что он не останется легионером. Можно ведь получить российский паспорт, но не сделать следующий юридический шаг – сменить спортивное гражданство. А нас его статус полностью устраивает. Вопрос вообще не в этом!

Ведь Брендана обидели в Северной Америке. Он что-то сказал во внутреннем командном чате, и его обвинили в буллинге, изгнали из « ». Ну, вы знаете его историю. А так это игрок уровня НХЛ.

И вот он хочет стать частью нашей культуры. Он любит Россию – честно и искренне. Иначе он не ехал бы играть в Санкт-Петербург.

А ведь вы знаете примеры и других ребят, которые обратно в Россию не приехали. Например, – кстати, год назад я с ним долго разговаривал. Но понял, что он душой не хочет быть у нас. И такой игрок нам не нужен. Неважно, какой он национальности.

Мы абсолютно открыто работаем со всеми. Если ты душой хочешь играть в СКА, жить в России, то с тобой мы работать будем. У нас честная позиция, и быть иной не может, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.