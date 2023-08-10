Ротенберг о гражданстве РФ для Лайпсика: «Это не связано с лимитом. Он честно и искренне любит Россию, хочет стать частью нашей культуры»

Теги СКА Вашингтон НХЛ Роман Ротенберг лимит на легионеров Корбан Найт Брендан Лайпсик натурализация Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о решении Брендана Лайпсика получить гражданство РФ.

– Канадец Брендан Лайпсик, который подал на российское гражданство, сказал в интервью: «Хочу быть частью русской культуры». Ему скоро паспорт РФ дадут?

– Очень интересный факт. Когда мы разговаривали с Бренданом о переходе в СКА, он сказал: «Моя супруга не хочет никуда, кроме Санкт-Петербурга».

У нас же культурная столица. Балет, театры, музеи, Эрмитаж… Культура привлекла Лайпсика и его семью в Питер. И он принял честное решение стать гражданином Российской Федерации.

Это не связано ни с каким лимитом на иностранцев в КХЛ. Не факт, что он не останется легионером. Можно ведь получить российский паспорт, но не сделать следующий юридический шаг – сменить спортивное гражданство. А нас его статус полностью устраивает. Вопрос вообще не в этом!

Ведь Брендана обидели в Северной Америке. Он что-то сказал во внутреннем командном чате, и его обвинили в буллинге, изгнали из «Вашингтона». Ну, вы знаете его историю. А так это игрок уровня НХЛ.

И вот он хочет стать частью нашей культуры. Он любит Россию – честно и искренне. Иначе он не ехал бы играть в Санкт-Петербург.

А ведь вы знаете примеры и других ребят, которые обратно в Россию не приехали. Например, Корбан Найт – кстати, год назад я с ним долго разговаривал. Но понял, что он душой не хочет быть у нас. И такой игрок нам не нужен. Неважно, какой он национальности.

Мы абсолютно открыто работаем со всеми. Если ты душой хочешь играть в СКА, жить в России, то с тобой мы работать будем. У нас честная позиция, и быть иной не может, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

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31 комментарий

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дмитрий ненин
а с чем связано наличие финского и великобританского паспортов у самого Романа?
+38
0
+38
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Ебздрогыч
Да, конечно, мы так и поняли. Как и все остальные легионеры, которые получили паспорт и перестали быть легионерами. Очень к березкам нашим прониклись
+27
-3
+24
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Bartez1986
а Йозе получил финское и британское гражданство, потому что искренне любит культуру этих стран? Это ведь никак не связано с тем, что просто планирует свалить в любой момент, если пятая точка подгорать начнет?
+17
-1
+16
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Александр Федоров
Ответ дмитрий ненин
а с чем связано наличие финского и великобританского паспортов у самого Романа?
Это другое
+9
0
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Russ Ivan
Ротенберг о своём гражданстве Финляндии: «Это не связано с бизнесом и недвижимостью. Я честно и искренне люблю Финляндию, хочу стать частью её культуры»
+8
-2
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Рус Киссенжер
Ответ дмитрий ненин
а с чем связано наличие финского и великобританского паспортов у самого Романа?
связано с любовью к финской сауне и к лондонскому туману.
+6
0
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Александр Федоров
Ответ Melnikov1968
Лайпсик уже стал частью русской культуры, он вчера об этом сообщил. Но Ротенберг не курсе.
За культуру можно быть спокойным
+5
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Артем Галкин
Милый человек.У тебя у самого недавно паспорт Финляндии был,а может и есть. Да и британское подданство где-нибудь в ящичке стола еще осталось.
+3
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TeRex
- Серьёзно?
- Да, серьёзно! Чё, не верил? Нет?
+2
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Jedef
это шутка чтоли? фино-британец рассуждает о том, что российское гражданство его ждёт...
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a2wai
Сказочник.
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Старый Сухи
Всегда прикольно читать фразу типа "хочет стать частью нашей культуры".
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Виктор Войнов
Прям как Депардье
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fewral
Ахах) Ну какой же бред! Он на самом деле такой или прикидывается? Или их где-то учат этому...
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Ron Weasley
Кому ты спагетти на уши вешаешь сказочный ты .........................
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Александр Федоров
Ответ Bartez1986
а Йозе получил финское и британское гражданство, потому что искренне любит культуру этих стран? Это ведь никак не связано с тем, что просто планирует свалить в любой момент, если пятая точка подгорать начнет?
Теперь только на Восток свалить можно будет
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ilmir84
хорошо, что Китай просто так паспорта всем желающим не раздает.
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Классный руководитель
Звание майора дадут?
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Михаил1970
Получит рос. гражданство, отслужит год в армии и продолжит играть в СКА!
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Александр Федоров
Интересно, он зарплату получает нашими скрепными рублями или этими богомерзкими зеленными бумажками?
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продавец-пипец
ВОТТЫЖКЛОУНТО!!!!!
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spawn0
Ха-ха-ха. Приём обкатали в Зените, теперь выходим в тираж. Что дальше у нас после хоккея? Баскетбол и волейбол.
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Рома Студилов
Вротенберг врунишка
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R Kukhov
Ответ дмитрий ненин
а с чем связано наличие финского и великобританского паспортов у самого Романа?
Держит врагов близко
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Федя Букин
Ответ Melnikov1968
Лайпсик уже стал частью русской культуры, он вчера об этом сообщил. Но Ротенберг не курсе.
Культура в курсе?
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