Лайпсик о гражданстве РФ: «Чувствую себя частью российской культуры, мне все нравится. Буду и дальше играть в КХЛ, не вижу сенсации»

Брендан Лайпсик рассказал о том, почему решил оформить гражданство России.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что канадец обратился с такой просьбой к президенту России Владимиру Путину.

– Вы не первый среди иностранных хоккеистов, кто решил принять российское гражданство. Но объясните нам, почему вы решили это сделать?

– Последние три года я выступал в КХЛ, иду на четвертый сезон. Я чувствую себя комфортно в России, здесь хорошо моей семье. Я планирую, что оставшаяся часть моей карьеры пройдет в КХЛ.

Мне 29 лет, можно еще играть и играть. Я живу в России, чувствую себя частью российской культуры, которую принимаю – мне все нравится.

И если все это взвесить, то решение подать на российское гражданство, получить паспорт РФ выглядит вполне логичным.

– Опишите тот вечер, когда вы пришли домой, вся семья сидит за столом, и вы говорите: «Я решил подать на российский паспорт». Какой была ее реакция?

– Конкретно такого момента не было. И никаких проблем здесь нет. Появление паспорта другой страны, по сути, мало что меняет. Я просто буду и дальше играть в . Не вижу тут грандиозной сенсации, – сказал форвард клуба из Петербурга.

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