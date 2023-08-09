Лайпсик о гражданстве РФ: «Чувствую себя частью российской культуры, мне все нравится. Буду и дальше играть в КХЛ, не вижу сенсации»

Теги СКА КХЛ лимит на легионеров Брендан Лайпсик натурализация Матч ТВ Хоккей

Брендан Лайпсик рассказал о том, почему решил оформить гражданство России.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что канадец обратился с такой просьбой к президенту России Владимиру Путину.

– Вы не первый среди иностранных хоккеистов, кто решил принять российское гражданство. Но объясните нам, почему вы решили это сделать?

– Последние три года я выступал в КХЛ, иду на четвертый сезон. Я чувствую себя комфортно в России, здесь хорошо моей семье. Я планирую, что оставшаяся часть моей карьеры пройдет в КХЛ.

Мне 29 лет, можно еще играть и играть. Я живу в России, чувствую себя частью российской культуры, которую принимаю – мне все нравится.

И если все это взвесить, то решение подать на российское гражданство, получить паспорт РФ выглядит вполне логичным.

– Опишите тот вечер, когда вы пришли домой, вся семья сидит за столом, и вы говорите: «Я решил подать на российский паспорт». Какой была ее реакция?

– Конкретно такого момента не было. И никаких проблем здесь нет. Появление паспорта другой страны, по сути, мало что меняет. Я просто буду и дальше играть в КХЛ. Не вижу тут грандиозной сенсации, – сказал форвард клуба из Петербурга.

Канадец из СКА написал письмо Путину – хочет стать русским. Это поможет клубу с лимитом на легионеров

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8 комментариев

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Hola Hola
Появление паспорта другой страны, по сути, мало что меняет.
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Вот в этом вся соль, остальное бла-бла неважно. Просто получил бумажку, выводящую из-под лимита, потому что планирует провести карьеру в КХЛ.
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newyork13
В России у хоккеистов нет жирных жён, тоже плюс
+2
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Пинающий Достоинства
Ну ну))
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Rus Donskoy
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респект 👍 Только уважение.
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Олег НН
полюбил русскую культуру и лично Ротенберга.
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demonstator
смысл было вводить лимит, что в футболе, что в хоккее, если игроки просто оформляют гражданство и при этом для них это просто бумажка, чтобы играть
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Stanley_77
чувствую себя лучше, когда плачу 13% налога на доходы, а не 30%
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ newyork13
В России у хоккеистов нет жирных жён, тоже плюс
ты действительно прав
0
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