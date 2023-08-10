Лайпсик об игре за сборную России: «Это не от меня зависит. Надо еще посмотреть, пригласят ли меня»

Брендан Лайпсик высказался о том, хотел бы он сыграть за сборную России.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что канадец хочет стать гражданином России и обратился с этой просьбой к президенту страны Владимиру Путину.

— Вы никогда раньше не выступали за сборную Канады?

— Да, никогда.

— Есть ли у вас мечта сыграть однажды за сборную России? Может быть, на Кубке мира или на чемпионате мира.

— Это не от меня зависит. Надо еще посмотреть, пригласят ли меня в сборную России. И для этого нужно получать не только паспорт РФ, но и спортивное гражданство.

Мне сейчас важно выступать хорошо в КХЛ, чтобы быть на отличном счету. А если я буду сильно играть, и меня пригласят и оформят все документы — то почему нет?

— Если вас пригласит в сборную Роман Ротенберг.

— Как говорят у нас в Канаде, давайте сначала перейдем по мосту на ту сторону, а потом посмотрим, что там находится, – сказал форвард СКА.