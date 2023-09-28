Ротенберг о гражданстве РФ для Лайпсика: «Решения принимаются на самом верху. Все хорошо, но есть некие формальности. Это вопрос времени»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Брендан Лайпсик натурализация Хоккей

Роман Ротенберг высказался о ситуации с гражданством РФ для Брендана Лайпсика.

– Стало известно, что Кэмерон Ли получил российский паспорт. Про желание Лайпсика стать гражданином России мы слышали еще раньше. Какая ситуация с ним?

– Решения по гражданству принимаются на самом верху. В моем понимании, там все хорошо, но есть некие формальности. Это вопрос времени.

Бывают разные ситуации, бывает бюрократия. Документы сейчас оформляются, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Путин натурализовал уже двух легионеров в КХЛ. Ну и зачем нужен был лимит?

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7 комментариев

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paster_bibo
Я правильно понимаю что Тренер Роман как член чего то там в ФХР, главный идеолог красной машины. Скупающий все что движется и имеет российский паспорт в росхоккее мотивируя это интересами сборной. Выступающий за лимит - который на благо развития хоккея. Человек всей душой болеющий за отечественный хоккей и хоккеистов(по крайней мере с его слов) вот так вот просто пробивает канадцам рос паспорта на самом высоком уровне. Чтобы обойти ограничения которые должны развивать наш хоккей. Я ничего тут не путаю?
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Rahym Hommadow
А что вы хотели услышать от Марино 🧐🧐🧐🧐🧐
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avcgloronalduMU
дитя лимита, как в хоккее или футболе - дорогу молодым и тд и тп
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ruslan.ufa
Очень жаль, что и сам Рома на своем месте только потому, что решение приняли на самом верху.
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Ярик01
Папа к Путину пошел и сказала кроха.
Лайписика хорошо, а Канада плохо.
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Серый
Ответ paster_bibo
Я правильно понимаю что Тренер Роман как член чего то там в ФХР, главный идеолог красной машины. Скупающий все что движется и имеет российский паспорт в росхоккее мотивируя это интересами сборной. Выступающий за лимит - который на благо развития хоккея. Человек всей душой болеющий за отечественный хоккей и хоккеистов(по крайней мере с его слов) вот так вот просто пробивает канадцам рос паспорта на самом высоком уровне. Чтобы обойти ограничения которые должны развивать наш хоккей. Я ничего тут не путаю?
Да.
+1
-1
0
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