Ротенберг о гражданстве РФ для Лайпсика: «Решения принимаются на самом верху. Все хорошо, но есть некие формальности. Это вопрос времени»

Роман Ротенберг высказался о ситуации с гражданством РФ для Брендана Лайпсика.

– Стало известно, что Кэмерон Ли получил российский паспорт. Про желание стать гражданином России мы слышали еще раньше. Какая ситуация с ним?

– Решения по гражданству принимаются на самом верху. В моем понимании, там все хорошо, но есть некие формальности. Это вопрос времени.

Бывают разные ситуации, бывает бюрократия. Документы сейчас оформляются, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Путин натурализовал уже двух легионеров в КХЛ. Ну и зачем нужен был лимит?