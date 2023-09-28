Ротенберг о гражданстве РФ для Лайпсика: «Решения принимаются на самом верху. Все хорошо, но есть некие формальности. Это вопрос времени»
Роман Ротенберг высказался о ситуации с гражданством РФ для Брендана Лайпсика.
– Стало известно, что Кэмерон Ли получил российский паспорт. Про желание Лайпсика стать гражданином России мы слышали еще раньше. Какая ситуация с ним?
– Решения по гражданству принимаются на самом верху. В моем понимании, там все хорошо, но есть некие формальности. Это вопрос времени.
Бывают разные ситуации, бывает бюрократия. Документы сейчас оформляются, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Путин натурализовал уже двух легионеров в КХЛ. Ну и зачем нужен был лимит?
Лайписика хорошо, а Канада плохо.