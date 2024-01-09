Гучек о возвращении Хабибулина и Ковальчука: «Не вижу логики. Лучшие годы прошли, что из них выжимать сейчас?»

Владимир Гучек против возобновления карьеры Николая Хабибулина и Ильи Ковальчука.

40‑летний форвард 6 декабря подписал контракт со « » до 30 апреля 2024 года, а « » заключило с 50‑летним вратарем контракт до конца сезона.

«Я за то, чтобы ветераны возвращались, но только в том случае, если готовы на 100%.

Здесь я не вижу никакой логики. Сначала ветеран по какой‑то причине заканчивает: либо сам принимает это решение, либо клубы не видят в них перспектив и не предлагают контракты. Потом проходит какое‑то время, видите ли, появляется нужда. Логики я в этом не вижу. Лучшие годы прошли, что из них выжимать прямо сейчас?

Если это какие‑то хотелки ветеранов: мол я себя не нашел в тренерской или менеджерской жизни, то я могу поиграть…

Я сторонник того, что лимит на легионеров сокращается. Все говорили, что это дорога молодым», – сказал комментатор Гучек в программе «Все на Матч!» на телеканале « ».