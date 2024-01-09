Гучек о возвращении Хабибулина и Ковальчука: «Не вижу логики. Лучшие годы прошли, что из них выжимать сейчас?»

Теги Спартак Торпедо Илья Ковальчук Николай Хабибулин КХЛ лимит на легионеров Матч ТВ Владимир Гучек Хоккей

Владимир Гучек против возобновления карьеры Николая Хабибулина и Ильи Ковальчука.

40‑летний форвард Ковальчук 6 декабря подписал контракт со «Спартаком» до 30 апреля 2024 года, а «Торпедо» заключило с 50‑летним вратарем Хабибулиным контракт до конца сезона.

«Я за то, чтобы ветераны возвращались, но только в том случае, если готовы на 100%.

Здесь я не вижу никакой логики. Сначала ветеран по какой‑то причине заканчивает: либо сам принимает это решение, либо клубы не видят в них перспектив и не предлагают контракты. Потом проходит какое‑то время, видите ли, появляется нужда. Логики я в этом не вижу. Лучшие годы прошли, что из них выжимать прямо сейчас?

Если это какие‑то хотелки ветеранов: мол я себя не нашел в тренерской или менеджерской жизни, то я могу поиграть…

Я сторонник того, что лимит на легионеров сокращается. Все говорили, что это дорога молодым», – сказал комментатор Гучек в программе «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

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10 комментариев
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Ну красавчик же👏👏👏правду сказал , так все адекватные болельщики тоже считают браво Гучек
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Ничего критичного в возвращении ветеранов нет. Хабибулин что первым номером играет? Нет. Какая разница, кто на скамейке сидит и включен в заявку. Если что-то экстраординарное случится, пару таймов сыграет и не факт, что хуже половины вратарей лиги. Ковальчук - это отдельная история, там только на имя могут зрители пойти, если не по 20 минут на площадке его держать, то пользу за счет мастерства принести может. Если бы была молодежь на голову сильнее, вряд ли бы ветеранов держали, а пассажиров в любой команде без них хватает.
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Ответ Сергей Фетисов
Может на пользу командам пойдёт.Ягр в 52 ещё играет,НХЛ тоже игроки играют.Почему Ковальчуку не поиграть?Как говорят мастерство не пропьёшь.Мы ещё в деле не видели Хабибулина ,что осуждать Ларионова,зачем взяли.
Ягр играет в любительской лиге.. Там уровень низкий
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маркетинг, народ на него идет , плохого точно нет ничего
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а типа пример молодым показать.. нет?
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Инициативы чисто маркетинговые. Привлечение болельщиков, громкие заголовки и тд. В спортивном плане, если только опыт и раздевалка.
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Не нравится не смотри , а народ идёт на хоккей и получает от игры удовольствие в том числе от игры ветеранов, плюс опыт и молодость.
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интересно, а Горди Хоу тоже такое говорили когда он в НХЛ возвращался?
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Дайте дорогу молодым, а эти уже прошлое
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