Гучек о возвращении Хабибулина и Ковальчука: «Не вижу логики. Лучшие годы прошли, что из них выжимать сейчас?»
Владимир Гучек против возобновления карьеры Николая Хабибулина и Ильи Ковальчука.
40‑летний форвард Ковальчук 6 декабря подписал контракт со «Спартаком» до 30 апреля 2024 года, а «Торпедо» заключило с 50‑летним вратарем Хабибулиным контракт до конца сезона.
«Я за то, чтобы ветераны возвращались, но только в том случае, если готовы на 100%.
Здесь я не вижу никакой логики. Сначала ветеран по какой‑то причине заканчивает: либо сам принимает это решение, либо клубы не видят в них перспектив и не предлагают контракты. Потом проходит какое‑то время, видите ли, появляется нужда. Логики я в этом не вижу. Лучшие годы прошли, что из них выжимать прямо сейчас?
Если это какие‑то хотелки ветеранов: мол я себя не нашел в тренерской или менеджерской жизни, то я могу поиграть…
Я сторонник того, что лимит на легионеров сокращается. Все говорили, что это дорога молодым», – сказал комментатор Гучек в программе «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».