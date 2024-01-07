Жамнов о переводе Ковальчука из 2-го звена в 3-е: «Надо было чуть-чуть добавить скорости в то звено. Ничего такого – он же доиграл»

Алексей Жамнов объяснил перевод Ильи Ковальчука в третье звено «Спартака».

Красно-белые уступили « » (2:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

, отметившийся результативной передачей, начинал матч во второй тройке с Андреем Локтионовым и Максимом Цыплаковым, а по ходу игры появился в третьем звене с Анселем Галимовым и Александром Бурмистровым.

– Почему перевели Ковальчука в третье звено?

– Вы поймите, у нас нет третьей или четвертой тройки.

Мы ищем разные сочетания и варианты. Что-то получается в определенные моменты, что-то нет. Это сработало.

Мы увидели, что надо было чуть-чуть добавить скорости в то звено. Тут ничего такого нет – он же доиграл до конца, – сказал главный тренер « » .