Жамнов о переводе Ковальчука из 2-го звена в 3-е: «Надо было чуть-чуть добавить скорости в то звено. Ничего такого – он же доиграл»

Теги Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Динамо Чемпионат.com Хоккей

Алексей Жамнов объяснил перевод Ильи Ковальчука в третье звено «Спартака».

Красно-белые уступили «Динамо» (2:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Илья Ковальчук, отметившийся результативной передачей, начинал матч во второй тройке с Андреем Локтионовым и Максимом Цыплаковым, а по ходу игры появился в третьем звене с Анселем Галимовым и Александром Бурмистровым.

– Почему перевели Ковальчука в третье звено?

– Вы поймите, у нас нет третьей или четвертой тройки.

Мы ищем разные сочетания и варианты. Что-то получается в определенные моменты, что-то нет. Это сработало.

Мы увидели, что надо было чуть-чуть добавить скорости в то звено. Тут ничего такого нет – он же доиграл до конца, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

1 комментарий
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Скорость? Жамнов, Алексей, в паспорте не 40 км/ час, а возраст!
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