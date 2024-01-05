Кожевников о 50-летнем Хабибулине в «Торпедо»: «У нас начинают критиковать до того, как что-то случилось. Давайте посмотрим, что будет»

Александр Кожевников высказался о критике «Торпедо» из-за Николая Хабибулина.

50-летний Хабибулин – тренер вратарей в «Торпедо». Ранее он подписал контракт игрока с нижегородским клубом.

«Критиков у нас всегда хватает. Если им неинтересно, пускай критикуют. Давайте посмотрим, что будет, а потом уже будем критиков слушать.

У нас начинают критиковать до того, как что-то случилось», – сказал двукратный олимпийский чемпион.