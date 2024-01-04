50-летний Хабибулин впервые внесен в заявку на матч КХЛ – резервным вратарем на игру с «Куньлунем»
Николай Хабибулин в 50 лет впервые попал в заявку на матч КХЛ.
Хоккеист «Торпедо» внесен в заявку на матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» в качестве резервного вратаря.
«Торпедо» 27 декабря объявило о подписании контракта хоккеиста с Хабибулиным, который является тренером вратарей в штабе главного тренера Игоря Ларионова.
Последнюю игру на профессиональном уровне Хабибулин провел в сезоне-2013/2014. «Чикаго» – его последний клуб.