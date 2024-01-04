50-летний Хабибулин впервые внесен в заявку на матч КХЛ – резервным вратарем на игру с «Куньлунем»

Теги Торпедо Николай Хабибулин КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Николай Хабибулин в 50 лет впервые попал в заявку на матч КХЛ.

Хоккеист «Торпедо» внесен в заявку на матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» в качестве резервного вратаря.

«Торпедо» 27 декабря объявило о подписании контракта хоккеиста с Хабибулиным, который является тренером вратарей в штабе главного тренера Игоря Ларионова.

Последнюю игру на профессиональном уровне Хабибулин провел в сезоне-2013/2014. «Чикаго» – его последний клуб.

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3 комментария
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Трухани стариной, дядь Коль!)
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Вообще интересно было бы посмотреть хоть один период на движение голкипера в 50 лет, хотя всё зависит от формы, вот например Худобин у нас в Сибири, видно что реакция и мастерство есть, но перемещение ,...это тот фактор на который голкипер больше всего тратит сил и энергии, с этим прям видно как он не успевает выбирать позицию, а вот Гашик в Спартаке играл будучи старше Худобина, если я не ошибаюсь, а такой потери в движении не наблюдалось, интересно как бы выглядел Николай...
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Ответ Babyboy
Трухани стариной, дядь Коль!)
да уж, тряхнуть вряд-ли удастся, а вот трухануть вполне)))
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