50-летний Хабибулин впервые внесен в заявку на матч КХЛ – резервным вратарем на игру с «Куньлунем»

Николай Хабибулин в 50 лет впервые попал в заявку на матч КХЛ.

Хоккеист « » внесен в заявку на матч Фонбет Чемпионата КХЛ с « » в качестве резервного вратаря.

«Торпедо» 27 декабря объявило о подписании контракта хоккеиста с , который является тренером вратарей в штабе главного тренера Игоря Ларионова.

Последнюю игру на профессиональном уровне Хабибулин провел в сезоне-2013/2014. «Чикаго» – его последний клуб.