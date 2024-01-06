Афиногенов о 50-летнем Хабибулине в «Торпедо»: «Больше как пиар-ход, может быть. Всех взбаламутила эта акция! Все по плану, значит»

Максим Афиногенов высказался о возможном возвращении Николая Хабибулина.

– 50-летний подписал контракт с « ». Что думаете об этом?

– Это, наверное, больше его решение. Тут трудно что-то сказать. Это чисто его решение. Поэтому что тут обсуждать? Если он сможет, то сможет. Если уверен в своих силах.

– Это все-таки отчасти решение и «Торпедо»...

– Может быть, это больше как пиар-ход. Чтобы немножко встрепенуть тех зрителей, тех болельщиков, которые болели за него и наслаждались его игрой, когда он еще сам выступал. Тут трудно сказать, да. Но решили – значит, так. Смотрите, уже сколько людей об этом говорят. Значит, уже хорошо. То есть уже прошла акция как надо (смеется). Всех взбаламутила эта акция (смеется)! Значит, все нормально, все по плану.

– Как думаете, у него получится принести пользу именно на площадке?

– Честно говоря, мне кажется, что уже в таком возрасте тяжело принести пользу (смеется). Мне кажется, он пользу может принести своим опытом, потому что он был одним из наших великих вратарей. Поэтому он сможет подсказать – и, я думаю, он так и делал в штабе . Большую пользу приносил именно как тренер. Как игрок, я думаю, здесь вряд ли [поможет]. Но опыт нужен, его опыт и знания – больше надо в эту сторону смотреть.

– Бытует мнение о том, что вратари с возрастом становятся все лучше...

– Ну не знаю. Нападающие точно хуже становятся (смеется). Мне кажется, всему свое время. Мне кажется, его время уже больше быть наставником и помогать ребятам дальше прогрессировать, в том же «Торпедо», – сказал бывший игрок сборной России, выступавший вместе с Хабибулиным на Олимпиаде-2002.