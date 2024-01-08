Кравец после 2:1 с «Адмиралом»: «Ночь провели в самолете, завтрак, совмещенный с обедом, – в самолете. Можно было бы на самолете и на игру приехать»

Главный тренер «Авангарда» прокомментировал победу над «Адмиралом».

Омская команда выиграла на площадке владивостокского клуба (2:1 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Что сказать, как обычно у нас с « » происходит, уже девятый раз подряд в овертайм уходим. Упорная борьба кость в кость. Хочу поблагодарить команду за проявленное мужество, мастерство, характер.

Непросто мы сюда доехали сегодня, ночь провели в самолете, завтрак, совмещенный с обедом, – тоже в самолете. Можно было бы на самолете и на игру приехать, если бы разрешалось, вот было бы здорово.

Очень важная победа после такой дороги, ребята отлично отыграли, и, конечно, Павел Хомченко классно держал команду в игре», – сказал главный тренер « » .