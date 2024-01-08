Кравец после 2:1 с «Адмиралом»: «Ночь провели в самолете, завтрак, совмещенный с обедом, – в самолете. Можно было бы на самолете и на игру приехать»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Адмирал Хоккей

Главный тренер «Авангарда» прокомментировал победу над «Адмиралом».

Омская команда выиграла на площадке владивостокского клуба (2:1 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Что сказать, как обычно у нас с «Адмиралом» происходит, уже девятый раз подряд в овертайм уходим. Упорная борьба кость в кость. Хочу поблагодарить команду за проявленное мужество, мастерство, характер.

Непросто мы сюда доехали сегодня, ночь провели в самолете, завтрак, совмещенный с обедом, – тоже в самолете. Можно было бы на самолете и на игру приехать, если бы разрешалось, вот было бы здорово.

Очень важная победа после такой дороги, ребята отлично отыграли, и, конечно, Павел Хомченко классно держал команду в игре», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Про самолёт уже было. Пацан с Питерского двора говорил.
0
0
0
Хорошо отыграли. Даже Юрчо пару раз был заметен. Наблюдая за Жафяровым пока понятно почему его Билл на скамейке держал.
Жаль сегодня не увидели в рамке у Адмирала Васю. Может послезавтра он покажет нам что зря его замордавали в Авангарде.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий