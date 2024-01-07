Форвард «Авангарда» Холодилин о 5:3 с «Ладой»: «После 3-й пропущенной шайбы тренеры говорили нам, где нужно добавить. Выстояли пару смен, а потом забили 5-й гол»
Никита Холодилин высказался о победе над «Ладой» (5:3).
По ходу матча Фонбет Чемпионата КХЛ «Авангард» вел со счетом 4:0.
«После третьей пропущенной шайбы тренеры говорили нам, где нужно добавить, что лучше сделать, чтобы максимально отодвинуть игру от своих ворот, перевести ее в зону атаки.
Что у нас и получилось: выстояли пару смен, а потом забили пятый гол», – сказал нападающий «Авангарда».