Форвард «Авангарда» Холодилин о 5:3 с «Ладой»: «После 3-й пропущенной шайбы тренеры говорили нам, где нужно добавить. Выстояли пару смен, а потом забили 5-й гол» 

Теги Авангард Лада КХЛ Никита Холодилин Хоккей

Никита Холодилин высказался о победе над «Ладой» (5:3).

По ходу матча Фонбет Чемпионата КХЛ «Авангард» вел со счетом 4:0.

«После третьей пропущенной шайбы тренеры говорили нам, где нужно добавить, что лучше сделать, чтобы максимально отодвинуть игру от своих ворот, перевести ее в зону атаки. 

Что у нас и получилось: выстояли пару смен, а потом забили пятый гол», – сказал нападающий «Авангарда».

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