Форвард «Лады» Алтыбармакян: «Навели суету в первой смене, но пропустили. По игре не уступали «Авангарду», им больше подфартило»

Теги Авангард Лада КХЛ Андрей Алтыбармакян Хоккей

Андрей Алтыбармакян подвел итоги матча с «Авангардом» (3:5).

«Не сказал бы, что «Авангард» нас и в первом периоде сильно переигрывал. Пропустили этот быстрый гол ненужный, такому мастеру, как Ткачев, нельзя давать шансы.

Мы в первой смене своей тоже суету навели, но, видимо, не хватило мастерства, чтобы забить. По игре-то мы не уступали «Авангарду», просто им подфартило больше», – сказал форвард «Лады».

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