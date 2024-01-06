Форвард «Лады» Алтыбармакян: «Навели суету в первой смене, но пропустили. По игре не уступали «Авангарду», им больше подфартило»
Андрей Алтыбармакян подвел итоги матча с «Авангардом» (3:5).
«Не сказал бы, что «Авангард» нас и в первом периоде сильно переигрывал. Пропустили этот быстрый гол ненужный, такому мастеру, как Ткачев, нельзя давать шансы.
Мы в первой смене своей тоже суету навели, но, видимо, не хватило мастерства, чтобы забить. По игре-то мы не уступали «Авангарду», просто им подфартило больше», – сказал форвард «Лады».