Олег Браташ: «Наша «Лада» новой сборки тест-драйв прошла. За исключением пары человек»

Олег Браташ высказался после поражения «Лады» от «Авангарда» (3:5).

«Оценка игры опять неоднозначная. Наша «Лада» новой сборки тест-драйв – если говорить про всю команду – прошла. За исключением пары человек, которые, видимо, задержались за новогодним столом.

Не дало это возможность нам зацепиться за результат. Хотя пытались, за что надо отдать должное ребятам, боролись при счете 0:4, и даже был шанс спасти эту игру.

У нас новая команда, ее становление продолжается еще с лета, с предсезонных сборов. Это долгий процесс, который еще идет», – сказал главный тренер «Лады».