Олег Браташ: «Наша «Лада» новой сборки тест-драйв прошла. За исключением пары человек»

Теги Авангард Лада Олег Браташ КХЛ Хоккей

Олег Браташ высказался после поражения «Лады» от «Авангарда» (3:5).

«Оценка игры опять неоднозначная. Наша «Лада» новой сборки тест-драйв – если говорить про всю команду – прошла. За исключением пары человек, которые, видимо, задержались за новогодним столом.

Не дало это возможность нам зацепиться за результат. Хотя пытались, за что надо отдать должное ребятам, боролись при счете 0:4, и даже был шанс спасти эту игру.

У нас новая команда, ее становление продолжается еще с лета, с предсезонных сборов. Это долгий процесс, который еще идет», – сказал главный тренер «Лады».

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2 комментария
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Хмурится не надо Лада, для меня твой смех награда...
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Лада выглядела сегодня более чем достойно,при 0:4 вернулись в игру,молодцы.наших с победой,очередной раз забыли что игра длится 60мин
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