Кравец про 5:3: «Авангард» дал «Ладе» слишком много жизни»

Теги Авангард Лада КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Михаил Кравец прокомментировал победу своих подопечных в домашней игре регулярного чемпионата КХЛ над тольяттинской «Ладой» (5:3).

«Рад, что мы победили в преддверии Рождества. Очень хороший первый период, отличная игра, выполнение задания. Постоянно разбираем вторые периоды, настраиваемся сыграть лучше, делаем какие-то изменения, но, к сожалению, опять плохо провели половину отрезка.

Естественно, в таком случае у соперника возникают моменты, начинаем тренировать вратаря. Так делать нельзя. Опять будем что-то менять. И, конечно, некоторые неоправданные удаления приводят к тому, что многие ребята сидят или команда остается втроем.

И даже если соперник находится на последнем месте по большинству, то он все равно может забить. Слишком много жизни мы дали сегодня «Ладе», – сказал главный тренер «Авангарда».

10 комментариев
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Ответ unbelievable
Кравец или на броне и очень верит в свои методички, или просто безбожно тупой. Гоняет бедного Буше меньшинстве, большинство работает не благодаря Пьянову, а вопреки, Телегин просто ходит по льду настолько медленно, что был эпизод, когда игрок лады с шайбой прошел от ворот лады до нашей синей, там ее перехватил холодилин и довез до синей противника, а за это время телегин не успел покинуть зону атаки. Но изменений нет.
Умник, а с чего ты решил, что Буше не должен в меньшинстве играть?
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Ответ unbelievable
Кравец или на броне и очень верит в свои методички, или просто безбожно тупой. Гоняет бедного Буше меньшинстве, большинство работает не благодаря Пьянову, а вопреки, Телегин просто ходит по льду настолько медленно, что был эпизод, когда игрок лады с шайбой прошел от ворот лады до нашей синей, там ее перехватил холодилин и довез до синей противника, а за это время телегин не успел покинуть зону атаки. Но изменений нет.
Действительно за Буше уже страшновато,и в большинстве,и в меньшинстве!! Ну ведь правда же загоняет так всю первую тройку ещё до п/о...
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Ответ Angryslon
Умник, а с чего ты решил, что Буше не должен в меньшинстве играть?
Потому что у него по 25 минут за период выходит. И не груби, салапед
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Ответ Салават Юлаев
Убери 1 пятерку и все авангард сдуется, а до плей офф еще игр многовато
Каким образом связаны вся первая тройка и игра Буше в меньшинстве?
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Ответ Павел Очнев
Действительно за Буше уже страшновато,и в большинстве,и в меньшинстве!! Ну ведь правда же загоняет так всю первую тройку ещё до п/о...
Хартли наверное тоже тупой, раз выпускал Буше в меньшинстве?
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Ответ unbelievable
Потому что у него по 25 минут за период выходит. И не груби, салапед
При том, что период длится 20 🤣🤣🤣 Дедуля, ты уже заговариваешься.
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