Глотов посоветовал книгу «Быть победителем» Тима Гровера: «Сумасшедшая книга. Читал раза четыре»

Василий Глотов посоветовал книгу Тима Гровера «Быть победителем».

19 декабря на стадионе СКА в рамках совместной акции с сетью книжных магазинов прошел сбор книг для благотворительного маркета.

«Я стараюсь читать в самолете. Минимум одна книга в месяц. Зацепило произведение Тима Гровера «Быть победителем».

Сумасшедшая книга, советую ее всем, не только спортсменам! До сих пор иногда в поездки беру с собой, хотя читал раза четыре. Сейчас читаю «Клуб пяти часов утра», – сказал форвард СКА.