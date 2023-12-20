Глотов посоветовал книгу «Быть победителем» Тима Гровера: «Сумасшедшая книга. Читал раза четыре»

Теги СКА КХЛ книги Василий Глотов Хоккей

Василий Глотов посоветовал книгу Тима Гровера «Быть победителем».

19 декабря на стадионе СКА в рамках совместной акции с сетью книжных магазинов прошел сбор книг для благотворительного маркета.

«Я стараюсь читать в самолете. Минимум одна книга в месяц. Зацепило произведение Тима Гровера «Быть победителем».

Сумасшедшая книга, советую ее всем, не только спортсменам! До сих пор иногда в поездки беру с собой, хотя читал раза четыре. Сейчас читаю «Клуб пяти часов утра», – сказал форвард СКА.

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1 комментарий
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"...читал раза четыре, но так ничего и не понял"
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